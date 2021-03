Laatzen

Die Ratsfraktionen machen bei der Digitalisierung Druck: Beide Ratsgruppen haben sich bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschafts und Digitalisierung darauf verständigt, alle Schulen im Stadtgebiet mit einem flächendeckenden WLAN auszustatten. Und nicht nur das: Laatzen soll perspektivisch sogar ein stadtweites WLAN-Netz erhalten.

In der Sitzung befürworteten beide Ratsgruppen zunächst, das WLAN in den Schulen so einzurichten oder auszubauen, dass alle Bereiche auch für den digitalen Unterricht erfasst sind. Geöffnet werden soll das Angebot auch für externe Besucher. Darüber hinaus sollen Schulen, Sporthallen, Jugendeinrichtungen, Kitas und Sportplätze ebenfalls frei zugängliche Drahtlos-Netzwerke erhalten. Die Stadt kalkuliert dafür mit Kosten in Höhe von 450.000 Euro allein im laufenden Jahr.

Stadtweites WLAN gegen „minimale Beiträge“

Der zweite Beschluss, der zunächst nur ein Prüfauftrag ist, geht einen Schritt weiter. „Der Antrag zum WLAN in öffentlichen Einrichtungen ist ein erster Schritt, geht uns aber nicht weit genug. Wir fordern eine flächendeckende WLAN-Abdeckung im gesamten Stadtgebiet“, schreiben CDU und FDP in einem Antrag. Dies sei technisch „ohne Weiteres“ realisierbar und halte sich auch von den Kosten her im „vertretbaren Rahmen“. „Eine verbreitete Ausstattung von WLAN ist in vielen Ländern Europas mittlerweile Standard und dies über die öffentlichen Einrichtungen hinaus“, argumentiert die Ratsgruppe.

Die neue Struktur könne dabei entweder von der Stadt oder von einem Drittanbieter beauftragt werden. „Dabei sind die Kosten zu prüfen und mögliche Einnahmequellen durch die Verpachtung des Netzes.“ Die Stadt müsse darauf achten, dass sich die Nutzungsgebühren im Rahmen hielten. Denkbar sei etwa, das WLAN auf eine Stunde begrenzt gratis anzubieten und danach „minimale Beiträge“ zu verlangen, wie es in einigen europäischen Großstädten bereits üblich sei.

Stadt: Projekt für einen „größeren Zeitraum“

Wann ein solches Projekt umgesetzt werden kann, ist indes fraglich. Einen Zeitplan gibt es lediglich für die öffentlichen Gebäude: Falls alles reibungslos laufe, heißt es auf Anfrage, würden die weiterführenden Schulen Anfang 2022 umgestellt sein, die Grundschulen „frühestens Mitte 2022“. Ein stadtweites WLAN sei hingegen „ein großes und komplexes Verfahren“, stellte Stadtrat Stefan Zeilinger im Ausschuss klar. Es müsse untersucht werden, ob die Stadt das Netz selbst einrichtet oder Dritte hinzuzieht.

„Ich könnte mir vorstellen, dass es in Richtung Konzessionierung geht, ähnlich wie bei Strom, Wärme und Wasser“, sagte Zeilinger. Bei einem stadtweiten Netzwerk sei zudem eine EU-weite Ausschreibung notwendig. „Ich will damit deutlich machen, dass dies ein größeres Projekt ist, mit dem wir uns mit Sicherheit über einen größeren Zeitraum hinweg befassen werden.“

Im Ausschuss stieß die Initiative auf einhellige Zustimmung – zumal die rot-rot-grüne Ratsgruppe den gleichen Vorschlag schon vor Jahren eingebracht hatte. Von ihr stammte auch der jetzt beschlossene Antrag, öffentliches WLAN nicht nur an Schulen, sondern auch in anderen öffentlichen Gebäuden einzurichten. „Wir haben alle das gleiche Ziel: Wir wollen auf dem Weg zur Smart City sein“, fasste Michael Riedel (SPD) die Debatte zusammen. „Wenn es ein bisschen dauert, haben wir einen ersten Schritt gesetzt“, befand Fabian Bodenstab (CDU) in Hinblick auf das stadtweite Projekt. Klar sei auch für ihn: „Wir werden das Ganze nicht in einem Wurf komplett über Laatzen ausrollen.“

Von Johannes Dorndorf