Alt-Laatzen/Hannover

Die Verzögerung beim Ausbau der Veloroute auf hannoverscher Seite hat auch Auswirkungen auf das Laatzener Projekt: Das Konzept der Region Hannover sieht vor, die Nutzung der neuen Fahrradtrasse auf der Hildesheimer Straße wissenschaftlich auszuwerten. Wenn die Veloroute nun an der Stadtgrenze endet, dürften die dabei gewonnenen Erkenntnisse überschaubar sein.

Wie berichtet, hat sich der Bezirksrat Döhren-Wülfel unlängst überraschend quer gestellt: Statt die Verwaltungspläne durchzuwinken, fordern die Bezirksratspolitiker von SPD und CDU unter anderem eine Bürgerbeteiligung, was den Ausbau um Monate verzögern könnte. Ursprünglich hatte die Landeshauptstadt geplant, ihre Trasse der Veloroute 8 im Anschluss an Stadtbahnarbeiten im Juni auszubauen.

Köhne: Experiment weniger aussagekräftig

„Wenn es in Hannover nicht weitergeht, wird das Experiment vielleicht nicht so aussagekräftig sein“, sagt Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU). Schließlich soll die Veloroute ein Verkehrsweg werden, der Radfahrern ein attraktives Angebot macht. „Die Wiehbergstraße wäre durchaus geeignet, um einen schnellen Weg in Richtung Maschsee und Innenstadt anzubieten“, findet Köhne, hält sich aber mit Kritik am Bezirksrat zurück. Er wolle sich nicht in die Überlegungen der hannoverschen Politik einmischen.

Das Laatzener Experiment ist vorerst auf ein Jahr begrenzt, danach sollen die gewonnenen Erfahrungen ausgewertet werden. Zur Frage, ob eine zeitliche Streckung sinnvoll wäre, wenn nun Hannovers Politik auf die Bremse tritt, will sich Köhne nicht festlegen: „Das wird die weitere Entwicklung zeigen müssen.“ Dem Argument, dass ohnehin nur wenige Radfahrer die Hildesheimer Straße nutzen, könne er jedenfalls nicht viel abgewinnen. „Wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nie erfahren.“ Planungen wie diese seien nichts für die Kurz- oder Mittelstrecke, sondern müssten langfristig angelegt werden. „Der Verdrängungswettbewerb auf den Verkehrsräumen ist nicht einfach zu gestalten, wir stehen erst am Anfang.“

In Alt-Laatzen sind die Arbeiten für die Veloroute in Richtung Süden fast abgeschlossen. Am Montag soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden, am gleichen Tag wird die Gegenrichtung gesperrt – nach Regionsangaben voraussichtlich bis Freitag, 21. Mai.

Von Johannes Dorndorf