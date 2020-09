Grasdorf

Ihr reicht's. „Im Frühjahr haben uns alle beklatscht und betont, wie wichtig unsere Arbeit ist“, sagt Anne Siefer, Betriebsrätin am Klinikum Agnes Karll (AKK). „Aber unsere schlechten Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung wollen die Arbeitgeber nicht ändern.“ Wenn die Arbeit nicht besser honoriert werde, gebe es bald kaum noch Pflegepersonal in den Krankenhäusern. „Wir müssen die Berufe im Pflegebereich so attraktiv gestalten, dass sie auch für junge Menschen wieder interessant werden“, sagt die gelernte Krankenschwester.

Um ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst Nachdruck zu verleihen, sind am Mittwoch rund 120 Mitarbeiter des AKK sowie Erziehungskräfte der Laatzener Kitas und Verwaltungsangestellte für einen Tag in den Warnstreik getreten. Sie sind damit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Um 10 Uhr versammelten sich die Streikenden unter Einhaltung der Corona-Regeln an beiden Seiten der Hildesheimer Straße vor dem AKK. Mit Transparenten und Sprechchören machten sie unter anderem auf den Personalmangel aufmerksam.

„Es ist eine katastrophale Entwicklung“

Auch Thomas Marquardt vom Sozialen Dienst des AKK ist auf die Straße gegangen. „Applaus allein reicht nicht“, sagt er. „Es gibt bei uns kaum noch älteres Pflegepersonal.“ Viele würden wegen der anstrengenden Arbeit schon früh berufsunfähig. Andere resignierten wegen der zunehmenden Belastung. „Es ist eine katastrophale Entwicklung“, kritisiert Marquardt. „Wir steuern auf ein riesiges Loch zu.“

„Für die Patientenbetreuung bieten wir im Klinikum einen Notdienst an“, sagt Regina Wagener, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des AKK. „Es werden dabei alle pflegerischen Leistungen erbracht.“ Alle planbaren Operationen seien am Mittwoch jedoch abgesagt worden. „Es finden nur noch Not-OPs statt“, sagt Wagener.

„Wir steuern auf ein riesiges Loch zu“: Um 10 Uhr versammelten sich die Streikenden an beiden Seiten der Hildesheimer Straße vor dem AKK. Quelle: Stephanie Zerm

Vor dem Krankenhaus gab es eine kurze Kundgebung. Darin hob Verdi-Vertrauensobmann Ludger Oldeweme, der bei der Stadt Laatzen beschäftigt ist, unter anderem die Einsatzbereitschaft der städtischen Mitarbeiter hervor. Zu Hochzeiten der Corona-Krise im Frühjahr sei die Verwaltung nicht einen Tag geschlossen gewesen. Mit der Beteiligung von mehr als 60 städtischen Mitarbeitern an dem Warnstreik zeigte sich Oldeweme zufrieden. Den meisten von ihnen sei es wichtig, den AKK-Beschäftigten ihre Solidarität zu zeigen. „Wir wollen die Kollegen am Klinikum unterstützen und fordern grundsätzlich bessere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst“, sagt Gundula Walter vom Seniorenbüro.

Gehalt für Erzieher „ist einfach zu gering“

Aber auch bei der Stadt gibt es aus Sicht der Streikenden Verbesserungsbedarf. „In den unteren Entgeltgruppen, etwa bei den Erziehern, ist die Bezahlung einfach zu gering“, sagt Arne Bungeroth, Leiter des Laatzener Jugendamtes.

„Als Alleinstehende geht fast die Hälfte des Gehalts für eine Zwei-Zimmer-Wohnung drauf“, kritisiert eine betroffene Erzieherin, die lieber anonym bleiben will. Außerdem seien in den Laatzener Kitas wegen des Fachkräftemangels die Gruppen viel zu groß und die Arbeitsbelastung hoch. „Im Frühjahr haben wir alles uns Mögliche getan, um die Betreuung der Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen aufrechtzuerhalten“, sagt die Frau. „Und nun wollen die Arbeitgeber uns einfach so abspeisen.“

Auf die Forderung der Arbeitnehmervertretungen aus dem Frühjahr – 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro – haben die Arbeitgeber bislang nicht reagiert. Daher hatte Verdi die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in ganz Deutschland aufgerufen, die Arbeit für einen Tag niederzulegen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

Von Stephanie Zerm