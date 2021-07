Gleidingen

Eigentlich sollte es ein großes Fest werden: Wegen Corona ist das Gedenken zum 300. Todestag von Peter Wessel Tordenskiold im vergangenen November nur im kleinem Rahmen gefeiert worden. Jetzt folgte quasi der zweite Teil des Gedenkens. Anlässlich der Erneuerung der Info-Tafel über Tordenskiold reisten die beiden Norweger Lars Wessel Johnsen und Kyrre Sæther nach Gleidingen. Wessel Johnsen ist ein fast direkter Nachfahr des dänisch-norwegischen Seehelden.

In den beiden skandinavischen Ländern wird Tordenskiold bis heute verehrt – der Name des Vizeadmirals wird sowohl in der norwegischen Nationalhymne als auch in der dänischen Königshymne genannt. Tordenskiold galt als Draufgänger, der mit Mut und Cleverness Seegefechte für sich entschied. Vor 300 Jahren, am 12. November 1720, starb er weit weg von Zuhause bei einem Duell auf der Sehlwiese bei Gleidingen.

Die beiden Norweger Kyrre Sæther (links) und Lars Wessel Johnsen sind zur Übergabe der Tordenskiold-Tafel zum Gedenkstein nach Gleidingen gekommen. Quelle: Johannes Dorndorf

Neue Tafel ist besser lesbar

Schon seit Längerem weist eine Informationstafel an der Tordenskioldstraße auf die Geschichte und den nahe gelegenen Gedenkstein an der Sehlwiese hin. Allerdings war die Tafel ursprünglich mit weißer Schrift auf hellgrauem Grund bedruckt, sodass sie nur schwer zu lesen waren. Mit finanzieller Unterstützung der Gleidinger Unternehmergemeinschaft (GUG), der Fontane-Apotheke und von Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert (SPD) hat der Kulturring jetzt für 1700 Euro eine neue, besser lesbare Tafel bedrucken und aufstellen lassen.

„Wir wollten, dass man auch von der Straße aus eine Chance hat, die Schrift und den Hinweis auf den Tordenskiold-Gedenkstein zu erkennen“, begründete Rehmert die Investition. Den ursprünglichen Text von Günter Bolten habe man übernommen.

Buch über Tordenskiolds Leben

Lars Wessel Johnsen nutzte die Gelegenheit, um ein von ihm verfasstes Buch an die Gleidinger Freunde zu überreichen. Wessel Johnsen ist nicht nur ein direkter Nachfahre eines Neffen des Vizeadmirals, sondern auch historisch interessiert. In sieben Jahren Fleißarbeit trug er etliche Informationen über Tordenskiold und über das Leben im 18. Jahrhundert zusammen und beschreibt beides im – leider nur auf Norwegisch – erschienenen Band „Bericht über Peter Tordenskiold und seine Zeitgenossen“.

Lars Wessel Johnsen hat ein Buch über seinen Vorfahren Peter Wessel Tordenskiold geschrieben. Quelle: Johannes Dorndorf

Gemeinsam mit seinem Freund Sæther stellt Wessel Johnsen bei Rollenspielen historische Duelle nach – unter anderem auch das von Tordenskiold gegen den schwedischen Oberst Jakob Axel Staël von Holstein. „Das Duell hat vielleicht 30 Sekunden gedauert“, berichtet Wessel Johnsen. Tordenskiold habe den ersten Angriff seines Gegners noch parieren können, beim zweiten sei dessen Degen dann in den Oberkörper eingedrungen und habe ihn durchbohrt. Von Holstein habe seine Klinge sogar in der Wunde um 180 Grad gedreht. „Das machte man Duellen nicht“, sagt der norwegische Buchautor. „Meine Seele soll bei Gott Ruhe finden“, sollen die letzten Worte des Vizeadmirals gewesen sein, bevor er seiner Verletzung erlag.

Von Johannes Dorndorf