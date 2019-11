Grasdorf

Wegen Bauarbeiten auf dem Parkplatz am Aqualaatzium entfallen dort von Montag, 11. November, für etwa zwei Wochen mindestens 20 Stellplätze. Würden zunächst die Gossenanlagen und Pflasterungen auf der Fläche an der Hildesheimer Straße reguliert, sei in der zweiten Woche die Erneuerung der Fahrspur an der Reihe,...