Laatzen-Mitte

Sie gehören zu den besten Para-Badmintonspielern der Welt. Jetzt hat die Stadt Thomas Wandschneider und Jan-Niklas Pott vom VfL Grasdorf auf eine ganz besondere Art ausgezeichnet. Die beiden Sportler durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen – eine Ehre, die bislang nur sehr wenigen Menschen zuteilwurde. „In meiner siebenjährigen Amtszeit haben sich nur vier weitere Personen eingetragen“, sagte der scheidende Bürgermeister Jürgen Köhne. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Stephan Weil sind dies die Holocaust-Überlebenden und Ehrenbürger der Stadt, Henry Korman und Salomon Finkelstein. „Das macht deutlich, welchen Stellenwert das hat“, betonte der Bürgermeister.

Die Para-Badmintonspielern Thomas Wandschneider und Jan-Niklas Pott haben vom 24. August bis 5. September an den Paralympischen Spielen in Tokio teilgenommen. Dort wurde zum ersten Mal auch die Sportart Para-Badminton ausgetragen. Zwar haben die Profi-Sportler dort keine Medaillen gewonnen und sind vor den K.o.-Runden ausgeschieden. Das schmälert jedoch ihre Leistung nicht. Beide gehören zu den sechs besten Spielern der Welt und haben bereits zahlreiche Titel errungen. Wandschneider ist 16 Mal Europameister und dreimal Weltmeister geworden, Pott wurde 2919 Vizeweltmeister und 2018 Europameister.

Vom vollständig Gelähmten zum Top-Sportler

Eigentlich wollte der 57-jährige Wandschneider seine sportliche Laufbahn schon vor mehreren Jahren beenden. Die Nachricht, dass Para-Badminton bei den Paralympics in Tokio erstmals im Programm sein wird, veranlasste den vierfachen Vater jedoch zur Fortsetzung seiner Karriere.

Thomas Wandschneider hatte bei den Paralympics in Tokio starke Konkurrenz. Quelle: Privat

Wandschneider erlitt im Mai 2000 eine Querschnittslähmung, als er in seinem Auto an einer Ampel wartete und ein Müllfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. „Damals prognostizierten mir die Ärzte noch eine Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren“, erzählt der Rollstuhlfahrer. Der Sport habe ihm jedoch geholfen, seine Gesundheit zu verbessern. Sein Oberkörper, der anfangs ebenfalls gelähmt gewesen war, sei durch das Training wieder fit geworden.

Jan-Niklas Pott hat eine Tibiahypoplasie, einen verkürzten Unterschenkel ohne Sprunggelenk und Wachstumsfuge. Der 27-Jährige trägt daher permanent eine Orthoprothese.

Jan-Niklas Pott bei den Paralympics in Tokio. Quelle: Badminton Photo

Bei Inklusion gibt es noch Luft nach oben

„Die Leistung der beiden Sportler ist es absolut wert, hervorgehoben zu werden“, sagte Köhne. Die Inklusion von Menschen mit Handicap sei ein Thema, das alle etwas angehe. „Es ist wichtig, auch den vermeintlich Schwächeren in unserer Gesellschaft eine Stimme zu geben.“

Laut Wandschneider gibt es dabei allerdings noch Luft nach oben. „15 Prozent der Weltbevölkerung sind behindert“, sagte er. Dabei sei es erstaunlich, wie gering deren Stimmanteil in der Gesellschaft sei.

Vor allem in Schulen sei Inklusion daher wichtig, sagte Laatzens Behindertenbeauftragte Kathrin Buchmann, die selbst seit einem Verkehrsunfall gehbehindert ist. „Nur so kann eine neue Generation heranwachsen, die gelernt hat, dass Behinderte ins Bild der Gesellschaft gehören.“

VfL seit 2018 Paralympischer Trainingsstützpunkt

Beim VfL Grasdorf wird Inklusion bereits gelebt. Seit 2006 bietet Laatzens größter Verein Para-Sportarten an, darunter Para-Badminton, Handicap-Schwimmen und Rollstuhl-Rugby. Gemeinsam mit dem Niedersächsischen-Badminton Verband hat der VfL es geschafft, Para-Badminton in Niedersachsen zu einer Leistungssportart zu entwickeln. Seit 2016 ist der Verein Partnerverein des Leistungssports, 2017 wurde er zum Landesstützpunkt des Behindertensportverbands im Para-Badminton und 2018 zum Paralympischen Trainingsstützpunkt ernannt. Um beim VfL auf hohem Niveau trainieren zu können, ist Jan-Niklas Pott aus Kiel nach Hannover gezogen und hat den Landesstützpunkt mit aufgebaut. „Wir sind voller Stolz auf unsere Athleten, die in Tokio dabei waren“, sagte Präsidiumssprecher Tobias Voigt.

Von Stephanie Zerm