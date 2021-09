Laatzen

Wohl kein Thema der jüngeren Zeit wirkt in Laatzen so polarisierend wie die Veloroute an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen. Das zeigt die teils öffentliche Debatte der letzten Monate mit zum Teil sehr kritischen und emotionalen Äußerungen. In dieser Woche nun hat die Stadt Laatzen ihre Befragung gestartet, und auch diese ruft Kritiker auf den Plan. Zum einen ist diese als reine Online-Umfrage konzipiert, die Menschen ohne Internetzugang ausschließt, zum anderen sehen die Teilnehmenden mitunter stümperhaft wirkende Formulierungen wie die Frage danach, ob Sie weiblich, männlich oder „Taucher“ sind.

Er habe an der Umfrage teilgenommen und sich die Augen gerieben, berichtet Friedrich Schleenbecker: „Nicht nur, dass in der Amtssprache wohl die Umlaute weggefallen sind, nein, es gibt auch ein neues zusätzliches Geschlecht ,Taucher’“. Auch was die Stadt mit den Zahlengruppen wissen wollte, die mit „Ändern (optional)“ überschrieben sind, bleibe geheimnisvoll. Vermutlich werde nach dem Alter gefragt, wobei dann die Antwortmöglichkeit „15m“ irritiert. Der Laatzener ist längst nicht der Einzige, der sich über den Fragebogen wundert. Auch ein Ehepaar aus Grasdorf ärgerte sich über das schlechte Deutsch und die Fehler in einer Umfrage der Stadtverwaltung.

Fehler im Quelltext

Tatsächlich habe es schon mehrere Nachfragen im Rathaus gegeben, bestätigte Stadtsprecher Bastian Wegener am Mittwoch. Des Rätsels Lösung, warum Internetnutzern ein vermurkster Fragebogen mit abenteuerlichen Formulierungen angezeigt wird, sei technischer Natur, genauer gesagt: ein Übersetzungsfehler. Beim Erstellen der Umfrage sei vergessen worden, diese als in deutscher Sprache verfasst zu kennzeichnen. Tatsächlich steht im Quelltext der Seite ein verräterisches „en“ statt „de“. Wer die Umfrage in seinem Browser aufruft und die aufploppenden Frage „Möchten Sie diese Seite übersetzen“ mit Ja beantwortet, erhält eine Übersetzung des vermeintlich englischen Textes ins Deutsche.

Sobald die noch fälschlicherweise als englischsprachiger Text definierte Umfrage übersetzt wird, erscheinen Formulierungen wie "Taucher" statt "Divers" Quelle: Astrid Köhler

Statt „Die Veloroute“ tauchten zwischenzeitlich sogar Formulierungen wie „Tot Veloroute“ oder „Sterben“ auf, erklärte Wegener – die Übersetzung des vermeintlich englisches Wortes „die“. Ein ähnliches Phänomen zeigte sich bei der Geschlechterangabe „divers“ (englisch für Taucher) und der Frage nach dem Alter (englisch für ändern). Die Stadt wolle den Fehler schnellstmöglich korrigieren und den Text als „de“ kennzeichnen, auf dass es keine irritierenden Formulierungen mehr gibt. Spätestens dann soll auch die Altersangabe 75+ nicht mehr auf „15m“ umspringen, wenn der Übersetzen-Button aktiviert wird.

Stadt hält an reiner Online-Befragung fest

Hingegen bleibe die Verwaltung bei ihrer Entscheidung, eine reine Online-Befragung durchzuführen, sagte der Stadtsprecher. Der Fragebogen sei so konzipiert – mit aufklappenden Menüs – dass viel Papier nötig wäre, um diesen abzubilden. Zudem müssten die Antworten anschließend noch digital erfasst werden, was zeitlich ebenso wenig von der Stadtverwaltung zu leisten sei wie das Angebot, sich bei Zugangsproblemen direkt an die Stadt zu wenden, sagte Wegener: „Wir hoffen, dass Menschen, die teilnehmen wollen, denen aber ein Internetzugang fehlt, sich Hilfe bei Freunden oder in der Familie holen.“ Wer auch darauf nicht zurückgreifen kann, bleibt bei der Befragung außen vor.

Von Astrid Köhler