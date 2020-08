Laatzen

Das Ehrenmal an der Alten Rathausstraße in Alt-Laatzen soll demnächst eine erklärende Tafel erhalten. Der zuständige Ortsrat Laatzen will am Dienstag, 1. September, eine Entscheidung über den Text der Tafel treffen, die vor dem Bauwerk aufgestellt werden soll. Eine Arbeitsgruppe hatte dafür bereits vor einiger Zeit einen Vorschlag erarbeitet, der auf die Entstehungszeit des Ehrenmals während der NS-Zeit und die damit verbundenen Symbolik verweist. Einen Gegenvorschlag hat inzwischen CDU-Ortsratsmitglied Siegfried-Karl Guder eingereicht, der die erklärenden Worte deutlich kürzer fasst und anders akzentuiert.

Zur Diskussion steht bei der Sitzung auch die Gestaltung des Kreisels an der Gutenbergstraße/Höhe Otto-Hahn-Straße. SPD, Grüne und Linke regen an, die Fläche zu begrünen. Thema sind zudem die Sitzübergänge der ausscheidenden Ortsratsmitglieder Britt Wischhusen und Ruth Rangwich, die Aufnahme ökologischer Aspekte in das Programm „Laatzen-Mitte wird top“ und der Fahrradweg zwischen Grasdorf und Rethen.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums, Marktstraße 33.

