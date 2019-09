Der Streit um die neue Bushaltestelle in Ingeln-Oesselse spitzt sich zu. Sollte der Ortsrat den Standort vor zwei Wohnhäusern weiterhin ablehnen, könne der Bau auch gänzlich entfallen, so die Laatzener Verwaltung. Der Ortsrat fordert hingegen eine Vorplanung für die Südseite am Regenrückhaltebecken.