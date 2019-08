Laatzen - Rollend und zu Fuß: Ortsfeuerwehren beziehen neues Gerätehaus Die offizielle Eröffnung des neuen Laatzener Feuerwehrhauses an der Hildesheimer Straße steht zwar noch aus. Gleichwohl zogen im Laufe des Freitags die Einsatzkräften der Ortsfeuerwehren aus Rethen und Gleidingen mit allen Fahrzeugen dorthin um. Nebenbei gab es noch zwei kleinere Brände zu löschen.

Umzug ins neue Gerätehaus: Die Rethener Ortsfeuerwehr verließ am Freitagabend mit ihren vier Fahrzeugen das in den Fünfzigerjahren erbaute "alte Gerätehaus" und zog als rollender und laufender Konvoi zum neuen Standort der beiden Ortsfeuerwehren Gleidingen und Rethen an der Hildesheimer Straße. Quelle: Gerald Senft