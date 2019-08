Beim achten Konzert der Reihe „OrgelnNEU+“ tritt in der Arche der Thomas-Gemeinde in Laatzen-Mitte am Sonnabend, 7. September, das Fons Vitae String Quintett auf. Die jungen Musiker um Marta Gadzina werden von deren Mutter, der Kirchenmusikerin Monika Swiechowicz, an der Orgel begleitet.