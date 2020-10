Alt-Laatzen

Es war schon alles in die Wege geleitet: Das Luftfahrtmuseum mit Sitz an der Ulmer Straße in Laatzen sollte von einem 88-jährigen Autoliebhaber aus Hannover ein seltenes Exponat erhalten. Eine Dankesrede des Betreibervereins war vorbereitet, Ehrenamtliche des Vereins hatten sich für einen kleinen Empfang angekündigt. Doch dann starb der großzügige Spender in der Nacht vor der Übergabe in seiner Wohnung im Landhaus Ammann.

Noch am Vortag telefoniert

„Das hat uns sehr betroffen gemacht. Ich habe noch am Tag zuvor mit ihm telefoniert und die ganze Vorgehensweise abgesprochen“, berichtet Klaus-Dieter Hoppe vom Vorstand des Vereins Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover. Weil aber die Formalien erledigt waren – Hoppe hatte das Auto bereits im Namen des 88-Jährigen bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle abgemeldet – erfolgte die Überführung des Cabrios ins Museum trotzdem, mit Unterstützung einiger Ehrenamtlicher.

Dort steht es nun inmitten von Flugzeugen. „Aus unserer Sicht passt das Auto hier sehr gut rein. Einerseits, weil wir auch Flugzeuge im Museum haben, in denen Mercedesmotoren verbaut sind. Außerdem verkörpert das Auto Rasanz und Schnittigkeit, was auch für Flugzeuge typisch ist“, sagt Hoppe. Zudem seien viele Flugzeuge zu sehen, die einen Bezug zum Militär haben. „Von daher verleiht dieses tolle Auto mehr zivilen Anstrich.“

Wagen stand in einer Garage

Dieses Auto, mit 124 PS ausgestattet und 5,23 Meter lang, besaß der aus Celle stammende Besitzer seit 1993. Dort stand es in einer Garage. Als der Professor und Doktor für Elektrotechnik dann nach Hannover ins Seniorenwohnstift an der Hildesheimer Straße umzog, nahm er den Wagen mit und mietete sich eine Garage an der Alten Döhrener Straße in Hannovers Südstadt. In den vergangenen Jahren fuhr er jedoch nicht mehr. Auch aus diesem Grund beträgt die im Tacho ausgewiesene Laufleistung des Fahrzeugs gerade mal 25.000 Meilen, umgerechnet rund 40.000 Kilometer.

Der Kontakt zum Luftfahrtmuseum war zu diesem Zeitpunkt aber schon geknüpft. „Er hatte mich angerufen und gefragt, ob ich seine alten Funkgeräte fürs Museum gebrauchen kann. Denn er war auch leidenschaftlicher Amateurfunker“, berichtet Hoppe. Aus dem guten Draht zueinander entstand dann auch die Idee, das Auto im Luftfahrtmuseum auszustellen. Nach Schätzung von Klaus-Dieter Hoppe hat das Auto heute einen Wert von rund 60.000 Euro. Der Professor aus Hannover hatte das Auto nach Hoppes Informationen vor 27 Jahren für damals 45.000 Mark gekauft, investierte bis zuletzt 15.000 Euro für Reparatur und Pflege.

Dieses Papier dokumentiert den Kauf der Erstbesitzerin. Die Sängerin Deborah Sasson kaufte das Auto in Miami bei der Firma Heritage Motor Cars. Quelle: Stephan Hartung

Die einzige Vorbesitzerin des Cabrios ist prominent: Der Oldtimerliebhaber kaufte den Mercedes von der US-Amerikanerin Deborah Sasson. Die Opernsängerin, früher mit dem deutschen Opernsänger Peter Hoffmann verheiratet, hatte das Auto 1988 bei der Heritage Motor Cars in Auftrag gegeben: eine Firma in Miami, die Oldtimer nachbaut – in diesem Fall lieferte sie 1989 ein Replikat aus den Dreißigerjahren. „Innen ist die Technik natürlich anders“, sagt Hoppe. „Die Karosserie entspricht aber dem Original.“

