Rethen

Bis zu 300 alte und auch neuere Fahrzeuge sind am Sonntag, 3. Oktober, beim Old- und Youngtimertag auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Rethen zu sehen. Darunter sind auch 75 Wagen der Baujahre 1919 bis 1991, die am heutigen Freitag mit einer Ausfahrt von Hildesheim in den Vorharz die ADAC Niedersachsen Classic absolvieren und deren Sieger am Sonntag in Rethen geehrt werden.

Die Musik bei dem wie ein Familienfest organisierten Tag steuern „Buddy and the Cruisers“ bei. Zudem gibt es eine Tombola, Speise- und Getränkestände sowie eine Hüpfburg, Airbrusch-Tattoos und Clownerie für jüngere Gäste.

Eintritt kostet 5 Euro

Üblicherweise kommen mehrere Tausend Gäste zu der Veranstaltung. Im Corona-Jahr 2020 besuchten noch immerhin geschätzt 1000 junge und alte Autofans den Oldtimertag. Rund 150 Oldtimerbesitzer stellten damals auf dem Freiluftgelände ihre Fahrzeuge aus.

Erwachsene Besucher zahlen am Sonntag 5 Euro, für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei.

Von Astrid Köhler