OB-Kandidatin der Linken diskutiert im Stadthaus

Laatzen-Mitte

Heimspiel für Jessica Kaußen: Die Partei Die Linke lädt für Dienstag, 15. Oktober, zu einem Bürgerdialog mit der in Laatzen-Mitte lebenden Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt der Stadt Hannover ein. Unter dem Thema „Oberbürgermeister*in-Wahl in Hannover, das geht uns alle an“, will die Linke ab 19.30 Uhr mit Laatzener Bürgern im Stadthaus am Marktplatz 2 ins Gespräch kommen. Diese können unter anderem ihre Erwartungen an die mögliche Oberbürgermeisterin Jessica Kaußen und die Wünsche, die sie an die Stadt Hannover haben, äußern.

„Ich glaube, dass die strikte Trennung zwischen der Stadt Hannover und der Region auf Dauer nicht zu halten ist“, sagt die 29-jährige Studentin und Mutter. Die Wohnbebauung gehe immer mehr in die Fläche und es gebe viele Überschneidungen wie etwa beim ÖPNV. Sie regt an, zu überlegen, wo es Parallelen zwischen Stadt und Region gebe und wie diese vorteilhaft zu nutzen sind.

Ratsfrau engagiert sich auch in der Region

Von Stephanie Zerm