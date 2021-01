Es war ein vergleichsweise ruhiger Jahreswechsel in Laatzen: Nur wenige Raketen waren am Silvesterhimmel zu sehen, wegen des Verkaufsverbots für Feuerwerkskörper wurden auch deutlich weniger Böller gezündet.

So hat in Laatzen das neue Jahr begonnen

Laatzen - So hat in Laatzen das neue Jahr begonnen

Laatzen - So hat in Laatzen das neue Jahr begonnen