Laatzen-Mitte

Die Ortsfeuerwehr Laatzen ist am Freitag wegen eines stecken gebliebenen Aufzugs nach Laatzen-Mitte gerufen worden. Die Einsatzkräfte wurden um 14.10 Uhr von der Einsatzleitstelle informiert – mit dem zusätzlichen Hinweis, dass „vermutlich noch Kinder in der Kabine“ seien. Die Helfer fanden den Aufzug schließlich zwischen der sechsten und siebten Etage des Mehrfamilienhauses an der Albert-Schweitzer-Straße/Ecke Flemingstraße. Beim Öffnen der Tür gab es dann eine Überraschung: Die Kabine war leer.

Wie der Alarmruf genau zustande kam, blieb unklar. Die Feuerwehr geht davon aus, dass jemand außerhalb des Fahrstuhls die Feuerwehr gerufen hat. Die Einsatzkräfte legten den Aufzug still und konnten sich bereits um 14.30 Uhr wieder auf den Rückweg machen. Die Bewohner des Hauses müssen bis zur Reparatur vorerst Treppen steigen.

Von Johannes Dorndorf