Rethen

Der neue Hochbahnsteig an der Haltestelle Rethen/ Galgenbergweg ist seit Donnerstag offiziell in Betrieb. Am frühen Nachmittag eröffneten Regionspräsident Hauke Jagau, Holger Elix (Fachbereichsleiter Anlagen und Technik der Üstra), Infra-Geschäftsführer Christian Weske, Ortsbürgermeister Ernesto Nebot und Jörg Schmidt vom Team Stadtplanung das 4,4 Millionen Euro teure Bauwerk. Es schließt eine weitere Lücke zur barrierefreien ÖPNV-Anbindung in Laatzen. 2,6 Millionen Euro übernimmt das Land, der Rest wird von der Infra getragen und von der Region Hannover refinanziert.

Der Hochbahnsteig an der Haltestelle Rethen/Galgenbergweg kann ab sofort genutzt werden. Quelle: Daniel Junker

Die Station am Galgenberg sei teurer gewesen als ein durchschnittlicher Hochbahnsteig, weil auch der gesamte Unterbau samt Kabel und Rohren neu hergerichtet werden musste, sagte Jagau. „Damit man da später nicht noch mal dran muss, war dies mit einem großen Aufwand verbunden.“ Nach Ansicht des Regionspräsidenten passe sich die Anlage, die auch mit Rasengleisen ausgestattet ist, gut in die Umgebung ein.

Infra-Geschäftsführer spricht von „großer Herausforderung“

Seit Mai wurde an dem Bauwerk gearbeitet. „Es war eine große Herausforderung, die Anlage innerhalb von acht Monaten zu errichten“, sagte Weske. Dabei sei der Kostenrahmen „einigermaßen eingehalten“ worden. Ursprünglich waren für den Bau des Hochbahnsteigs 3,85 Millionen Euro veranschlagt. Tatsächlich wurden es 4,4 Millionen Euro.

Mit der Fertigstellung des Bauwerks am Galgenbergweg seien nun 158 aller 195 Stadtbahnstationen barrierefrei ausgebaut. Anliegerin Gudrun Koch betonte, dass die Anwohner unter anderem durch Einwurfschreiben gut über die anstehenden Bauabschnitte informiert gewesen seien. „Das ist mir sehr positiv aufgefallen“, hob die Rethenerin am Rande der Eröffnung hervor.

Jährlich ein neuer Hochbahnsteig in Laatzen

Bis zu 1300 Fahrgäste würden die Haltestelle Galgenbergweg an Werktagen nutzen, sagte Jagau. „Der Neubau ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zum barrierefreien Ausbau des gesamten Stadtbahnsystems in der Region“, betonte der Regionspräsident. Bis 2023 soll dann auch der Ausbau der Haltestellen Gleidingen/ Orpheusweg, Rethen/Steinfeld und Rethen/Pattenser Straße abgeschlossen sein. „Wir wollen pro Jahr einen neuen Hochbahnsteig in Laatzen errichten“, kündigte Weske an. Die Haltestelle Steinfeld soll nach derzeitigen Planungen im Februar 2022 fertig sein, die Stationen Orpheusweg und Pattenser Straße würden gleichzeitig umgebaut und sollen im darauf folgenden Jahr betriebsbereit sein. Die Planungen seien abgeschlossen und würden in Kürze eingereicht und öffentlich ausgelegt, sagte Weske.

Ortsbürgermeister Ernesto Nebot (von links), Infra-Geschäftsführer Christian Weske, Jörg Schmidt vom Team Stadtplanung der Stadt Laatzen, Regionspräsident Hauke Jagau und Holger Elix (Fachbereichsleiter Anlagen und Technik der Üstra), eröffnen den neuen Hochbahnsteig an der Haltestelle Rethen/Galgenbergweg. Quelle: Daniel Junker

Nach Abschluss der Arbeiten an den Hochbahnsteigen in Rethen im Jahr 2023 könnten die Fahrzeuge der neuen Stadtbahngeneration TW 3000 durchgängig auf der Strecke der Linie 1 eingesetzt werden. Dann sollen auch die Stadtbahnen der Linie 2 bis zur Haltestelle Gleidingen/ Orpheusweg durchfahren.

Von Daniel Junker