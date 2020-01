Wer wollte immer schon Theater spielen, will es weiterhin tun oder abseits der Bühne Stücke aufführungsreif erarbeiten? Nach dem Ende der Doppeldorfbühne Ingeln-Oesselse formiert sich eine neue Laiengruppe in Laatzen. Das erste Treffen ist am Dienstag, 21. Januar beim Kunstkreis Rethen.