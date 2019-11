250 Wohneinheiten – vornehmlich in Reihen- und Mehrfamilienhäusern: So sieht der Entwurfsplan für den zweiten Abschnitt des Baugebietes „Am Erdbeerhof“ in Laatzen-Gleidingen aus. Erschlossen wird es über die Hildesheimer Straße. Bürger können ab dem 4. Dezember erste Anregungen dazu einbringen.