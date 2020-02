Neben dem alten Ramada-Hotel entsteht mit dem K28 Office ein neuer Bürokomplex

Laatzen

Der Eingang nach Laatzen-Mitte wird allmählich zum Dienstleistungsquartier: Zu den großen Büroneubauten von Siemens und Valentin Klein ( DRK, VHS) rechts und links der Erich-Panitz-Straße soll sich bald ein weiterer Komplex gesellen. Die Realique-Unternehmensgruppe aus Hannover plant dort einen Neubau mit 11.500 Quadratmetern Bürofläche. Auch das benachbarte frühere Ramada-Hotel Britannia soll nun endlich saniert werden.

Zuletzt war es um das kleine Gewerbegebiet, das zwischen Karlsruher Straße und Erich-Panitz-Straße liegt, still geworden: Seit November 2014 ist das frühere Ramada-Hotel geschlossen, es wurde lediglich kurzzeitig als Ausweichquartier des Laatzener H4-Hotels und zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Auch die benachbarte Tennishalle schloss ihre Türen. Im Oktober 2018 kam es dort zu einem Brand, in dessen Folge die Halle abgerissen wurde.

Sechsstöckiger Bürobau geplant

Nun soll sich dort wieder einiges tun. Die Projektbau Laatzen GmbH, die das gesamte Areal im März 2017 erworben hatte, hat das Grundstück der ehemaligen Tennishalle im August 2019 an die Realique-Gruppe verkauft. Das Unternehmen will auf dem 10.250 Quadratmeter großen Areal ein sechsstöckiges Bürogebäude errichten: Geplant ist der Komplex direkt an der Ecke Erich-Panitz-Straße/ Karlsruher Straße, sodass das ehemalige Ramada-Hotel von der Erich-Panitz-Straße aus gesehen in die zweite Reihe rückt.

Das frühere Ramada-Hotel wird saniert, auf der Fläche davor soll ein weiterer Hotelbau entstehen. Quelle: Johannes Dorndorf

Der Bauantrag ist nach Angaben von Realique-Geschäftsführer Nils Schmidt bereits in Bearbeitung. Wann das Gebäude errichtet wird, stehe noch nicht fest: „Den Baubeginn machen wir von Gesprächen mit potenziellen Mietern und deren Wünschen abhängig“, sagt Schmidt. Realique tritt dabei als Entwickler, Planer und Investor auf. Ziel sei es, das Gebäude an mehrere Interessenten oder als Ganzes zu vermieten und dann an einen Endinvestor weiterzuveräußern.

Parkgarage bekommt 300 Stellplätze

Das Konzept sieht Büroflächen mit flexiblen Grundrissen vor. In den Bau integriert ist eine Parkgarage mit 300 Stellplätzen, von denen aus es eine direkte Verbindung zu den einzelnen Büroflächen geben werde, erläutert Schmidt. Dachterrassen und ein Dachgarten sollen „für Momente der Ruhe und Erholung“ sorgen, wie es auf der Internetseite der Firma heißt. Erschlossen wird der Bau von der Karlsruher Straße aus. So lautet der Arbeitstitel denn auch „K28 Office“ – offenbar in Anspielung auf die künftige Adresse. Für das Vorhaben wurde die Projektgesellschaft realique Projekt K28 office gegründet, der die Immobilie gehört.

Laatzen bekommt ein weiteres Bürogebäude im Zentrum: Das K28 Office soll an der Ecke Erich-Panitz-Straße/Karlsruher Straße errichtet werden. Quelle: Realique

Schon im März 2020 sollen die Bauarbeiten am früheren Ramada-Hotel beginnen. Die Projektbau Laatzen GmbH hatte bereits im Jahr 2017 mit der Renovierung begonnen, die Arbeiten dann jedoch unterbrochen – unter anderem wegen besonderer Anforderungen an den Brandschutz. Aus der Renovierung werde nun eine Kernsanierung, erläutert Geschäftsführer Matthias Wünsch von der Heyden die Verzögerungen. „Aus diesem Grund hat die Baugenehmigungsphase länger gedauert.“

Hotel wird kernsaniert

Seit Januar liegt nun die Baugenehmigung vor, sodass die Arbeiten beginnen können. Wünsch von der Heyden schätzt die Bauzeit auf etwa zehn Monate, sodass das Hotel Ende 2020 oder Anfang 2021 eröffnen könnte. Pächter und Betreiber soll die Unternehmensgruppe Achat Hotels werden, die das Hotel unter dem Namen Loginn bei Achat betreiben werde. Es soll nach dem Umbau 100 Zimmer mit jeweils 22 bis 27 Quadratmetern und insgesamt 200 Betten haben. Nach Achat-Angaben sind auch drei Konferenzräume, eine Lobby und Lounge, eine Bar mit Restaurant und eine „Play und Media Corner“ geplant.

So soll das frühere Ramada-Hotel künftig aussehen. Quelle: Projektbau Laatzen GmbH

Aus Ramada-Hotel wird Loginn bei Achat

Die Achat-Hotelgruppe mit Sitz in Mannheim betreibt derzeit 35 Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn. Zum Angebot gehören neben Loginn noch drei weitere Marken (Achat Plaza, Premium und Comfort). Die Marke Loginn ist nach Unternehmensangaben als Hotel im „Premium-Budget-Segment“ konzipiert, Zielgruppe seien sowohl Geschäftskunden wie Messegäste als auch Städtetouristen. Bislang wird unter der Marke ein Hotel in Leipzig betrieben, weitere Hotels unter anderem in Stuttgart-Waiblingen, Mönchengladbach und Berlin seien in Planung.

In den nächsten Jahren dürften die Übernachtungskapazitäten in Laatzen auch aus einem weiteren Grund deutlich steigen: Wie berichtet will die Ikea-Schwesterfirma Vastint am Messebahnhof in Alt-Laatzen ebenfalls ein 200-Betten-Haus errichten. Im Rahmen des Großprojekts Expo Gate Hannover Laatzen soll dort ein Konferenzhotel entstehen.

Von Johannes Dorndorf