Laatzen

Die 22-jährige Nadin Zaya aus Laatzen ist am Wochenende zur neuen Vorsitzenden des Landesvorstands der Jungen Liberalen Niedersachsen gewählt worden. Die Jurastudentin erhielt beim 80. Landeskongress in Hildesheim 93,6 Prozent der Stimmen. Die AES-Abiturientin des Jahres 2017 ist Nachfolgerin des 29-jährigen FDP-Landtagsabgeordneten Lars Alt, der nach sechs Jahren nicht erneut für den Vorsitz kandidierte.

In der 40-jährigen Geschichte des Verbandes ist Zaya nun die dritte Frau, die den Vorsitz innehat. Nach Philipp Rösler ist die gebürtige Irakerin, die als Einjährige mit ihrer Familie nach Deutschland zog, zudem die zweite Person mit einem Migrationshintergrund an der Spitze der niedersächsischen Julis.

Die Jungliberalen Niedersachsen setzten sich für eine Gesellschaft ein, in der jede und jeder unabhängig von sozialen Zuschreibungen alles werden kann, sagte Zaya. „Mein Ziel ist es, mit dem sozialliberalen Kurs der Jungen Liberalen Niedersachsen weiterhin die FDP Niedersachsen voranzubringen, auf professionelle und empathische Kommunikation hinzuwirken und neue Themen wie die Aufstiegsgerechtigkeit, den chancengleichen Zugang zu Bildung und die psychische und medizinische Gesundheit zu setzen.“

Zaya kandidiert für den Bundestag

Zaya tritt im September als Bundestagskandidatin für die FDP an, im Wahlkreis 47 Hannover-Land, den zuletzt stets der SPD-Kandidat Matthias Miersch gewonnen hatte und in dem Tilman Kuban als Direktkandidat für die CDU antritt. In der Landesliste der FDP für die Bundestagswahl steht Zaya auf Platz 13.

Neue Landespressesprecherin wurde die bisherige Pressesprecherin der Julis Hannover, Frederike Hirt aus Hannover. Der bisherige Beisitzer im Landesvorstand, Helge Gülzau, setzte sich in einer Kampfkandidatur gegen den bisherigen Amtsinhaber, Max Weitemeier, als stellvertretender Vorsitzender für Programmatik und Grundsatzfragen durch.

Von Astrid Köhler