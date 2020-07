In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist am Mittwoch ein Papierkorb in Brand geraten. Ein Nachbar hörte den Feuermelder und kletterte auf den anliegenden Balkon, um einzugreifen. Allerdings wusste die Feuerwehr nichts von der Aktion – sie brach die auf, obwohl der Brandherd bereits entsorgt war.