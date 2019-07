Laatzen-Zentrum

Als Ende Mai eine 76-jährige Laatzenerin im Tunnel der Grand-Quevilly-Passage von drei Jugendlichen überfallen wurde, waren der Schreck und die Empörung groß. Für die Stadtverwaltung war der Überfall Anlass, das Beleuchtungskonzept in der Unterführung der Erich-Panitz-Straße zu überdenken. Während die Ermittlung der Polizei gegen die drei auf etwa 14 Jahre geschätzten unbekannten Täter noch immer andauern, ließ die Stadt inzwischen die Lampen austauschen und die Schaltung anpassen. Seit Kurzem leuchten dort nun nicht nur nachts sondern auch tagsüber alle 26 Lampen und diese durchgehend hell und mit LED-Technik.

Sicherheitsgefühl erhöhen

Es gehe darum, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und „Angst-Ecken“ zu verhindern, erklärte Stadtrat Axel Grüning am Dienstag. In den letzten Jahren habe es keine Probleme mehr in und mit dem Tunnel gegeben – auch nicht an den Wänden der Grand-Quevilly-Passage, seit diese 2016 bei einem Kunstprojekt gestaltet wurden. „Stein des Anstoßes jetzt war der Überfall“, betonte Grüning, wobei die Verwaltung zusätzlich noch einen Hinweis von dem FDP-Ratsherren Gerd Klaus erhielt. Die Lampen wurden bereits Anfang Juli ausgetauscht.

Sicherheit statt Kunst

Wer im Hellen stehe und in den Tunnel gucke oder schnell mit dem Rad durchfahre, werde den Unterschied nicht sofort merken, so der Stadtrat. Die Augen müssen sich erst an die Umgebung gewöhnen. Tatsächlich ist es in der Unterführung aber nun auch tagsüber deutlich heller als bisher. Gab es bisher einen Tagesbetrieb bei dem nur jede dritte Lampe eingeschaltet war, die als Teil des Kunstkonzeptes an den Wänden auch noch blau oder grün war, leuchten nun alle Lampen durchgehend weiß. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, betonte der Stadtrat, und auch der Kunst tue dies keinen Abbruch: Die Wandbilder seien jetzt sogar noch besser zu sehen.

Die reinen Materialkosten für den Lampen- und Technikaustausch summieren sich laut Stadt auf rund 1000 Euro. Hinzu kommen 1500 Euro Arbeitskosten, wobei nebenbei auch gleich kleinere Reparatur- und Putzarbeiten mit erledigt wurden, ergänzt Angela McCormack vom Team Tiefbau.

Neue Leuchten sind sparsamer

Für das Sicherheitsgefühl hat die Stadt zwar Geld ausgegeben, auf der anderen Seite spart sie mit der LED-Technik aber auch wieder Geld ein: Brauchten die bisherigen Leuchtstoffröhren 58 Watt, kommen die neuen LED-Leuchten mit drei bis sechs Watt aus – bei gleicher Lichtausbeute. Selbst wenn die Lampen nun nicht nur nachts sondern auch tagsüber durchgehend eingeschaltet sind, spare die Stadt 45 Prozent ein, so McCormack.

Bereits Ende Mai hatte die Stadt die beiden Einhausungen der Tunnel-Lichtschächte an der Haltestellen Laatzen-Zentrum vandalismussicher gestaltet. Nachdem dort mehrfach das Sicherheitsglas eingetreten wurde, sind dort nun Gitterbleche verbaut sowie die Glasflächen mit festen Holzplatten ersetzt und in Metalloptik gestrichen. Kosten: rund 1500 Euro.

In einem finalen Schritt – voraussichtlich im Spätsommer – sollen nun noch vor und im Tunnel die Markierungen für den Radweg erneuert werden.

Von Astrid Köhler