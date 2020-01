Nach Hustenattacke bei Aldi: Polizei findet verdächtige Spraydose

Rethen

Wie kam es dazu, dass 24 Aldi-Kunden in Rethen am Dienstagnachmittag plötzlich Atembeschwerden hatten und Hustenattacken erlitten? Das fragen sich viele – doch auch zwei Tage nach dem Polizei - und Feuerwehreinsatz am Marktzentrum gibt es noch keine gesicherte Erkenntnis. Die Ermittler interessieren sich aktuell unter anderem für einen ähnlichen Fall bei Kaufland in Hildesheim und für einen verdächtigen Behälter, das bei der intensiven Durchsuchung des Rethener Marktes gefunden wurde.

KED-Leiter Schwarzbard : „Es könnte Reizgas sein“

Bei dem Behälter handele es sich um eine Art Spraydose, die kaum größer als ein Lippenstift sei, teilte der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Stefan Schwarzbard am Donnerstag mit. „Es könnte Reizgas sein.“ Fest stehe dies aber noch nicht, betonte der Kripo-Chef. Die Spurensicherung habe die Dose zur weiteren Untersuchung geschickt.

Wenn tatsächlich etwas gezielt versprüht worden sei, dann sei das offenbar nur in kleine Mengen oder mit einem kurzen Sprühstoß geschehen, so Schwarzbard. Anderenfalls seien die Atembeschwerden wohl noch massiver ausgefallen, so wie im Januar 2018 an der Albert-Einstein-Schule, als mehrere Siebt- und Achtklässler durch Reizgas verletzt worden waren.

Zwar berichteten Aldi-Kunden am Dienstag von kurzzeitigen brennenden Schmerzen in der Nase und Hustenreizen. Beim Durchatmen an der frischen Luft ließen die Beschwerden aber zumeist schnell nach. Keiner der 22 an dem Nachmittag vorübergehend leicht verletzten Kunden musste im Krankenhaus behandelt werden – auch nicht das Ehepaar, das sich nachträglich bei der Polizei gemeldet hatte.

Ähnlicher Fall bei Kaufland in Hildesheim

Parallel dazu tauschen sich die Beamten auch wegen eines ähnliches Falles mit ihren Kollegen in Hildesheim aus. In der dortigen Kaufland-Filiale am Römerring hatten am Mittwochabend ebenfalls mehrere Kunden über plötzlich auftretende Atembeschwerden geklagt. Einer hatte sich mutmaßlich deshalb auch übergeben müssen. Elf Kunden wurden verletzt und vier von ihnen vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Nach der Räumung und Untersuchung des Marktes geht die Polizei in Hildesheim davon aus, dass eine Substanz ausgetreten ist oder versprüht worden ist. Ermittelt wird in Hildesheim wegen gefährlicher Körperverletzung, in Laatzen allgemein wegen Körperverletzung.

Die hiesigen Beamten stünden in Kontakt mit den Kollegen in Hildesheim, bestätigte Schwarzbard. Mögliche Zusammenhänge bei den beiden Fälle würden geprüft. Eine technische Ursache für die Atembeschwerden in Laatzen gilt inzwischen als unwahrscheinlich.

Aldi lässt Technik prüfen – und stellt keine Störungen fest

Der Aldi-Markt in Rethen konnte nach der spontanen Zwangsschließung am Dienstagnachmittag am Mittwoch wieder normal öffnen – nach eingehender Prüfung. „Wir hatten noch in der Nacht Fachfirmen vor Ort, die die Technik auf Herz und Nieren geprüft haben“, sagte Aldi-Sprecher Axel vom Schemm. Technische Störungen wurden keine festgestellt.

