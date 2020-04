Nach Aufruf: Freiwillige Helfer unterstützen Arbeit im Klinikum Agnes Karll

Laatzen

Das Klinikum Region Hannover (KRH) bereitet sich auf den Ernstfall und mögliche Corona-Noteinsätze vor. Dafür wurden mehrere Hundert frühere Mitarbeiter sowie Beschäftigte in Elternzeit angeschrieben und nach freiwilliger Nothilfe gefragt. „Die Resonanz ist sehr groß, das Telefon steht nicht mehr still“, sagt der Leiter des sogenannten Mobilteams, Dirk Amelung, bei dem die Rückmeldungen auflaufen. Am Agnes-Karll-Klinikum in Laatzen-Grasdorf sind nun die ersten Unterstützer im Einsatz, ebenso an anderen KRH-Standorten wie in Gehrden.

Rückmeldungen machen glücklich

In der vorvergangenen Woche verzeichnete das KRH 100 Rückmeldungen – eine Zahl, die sich mittlerweile verdoppelt hat. „Rund 200 Freiwillige haben sich bislang gemeldet. Das macht uns glücklich. Die Erfahrung der Ehemaligen ist außerordentlich hilfreich“, sagt Koch und freut sich, „dass wir bereits jetzt einen guten Puffer haben für eine Zeit, die wir alle nicht absehen können.“

Wie viele Helfer exakt auf das Klinikum in Laatzen entfallen und dort bereits im Einsatz sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Klar ist aber, dass 200 Freiwillige schon eine gute personelle Aufstockung darstellen – auch wenn immer noch weitere Helfer gesucht werden. Der KRH-Verbund umfasst zehn Häuser in der Region Hannover. Aktuell gibt es damit also pro Einrichtung bereits durchschnittlich 20 Helfer.

Soweit die Freiwilligen noch nicht im Einsatz sind, stellt sich laut KRH die Vorgehensweise wie folgt dar: Die Helfer werden zunächst gesammelt und sortiert, um dann bei Bedarf und nach Möglichkeit bei Corona-Noteinsätzen in den Krankenhäusern eingesetzt zu werden.

Hier können sich Freiwillige melden Das KRH Klinikum Hannover hat ein sogenanntes Mobilteam gebildet, das die Rückmeldungen von Freiwilligen entgegennimmt. „Die Resonanz ist sehr groß, das Telefon steht nicht mehr still. Wir bedanken uns ganz herzlich für die tolle Solidarität“, sagt Teamleiter Dirk Amelung. Gesucht werden vor allem Pflegekräfte und Ärzte sowie weitere klinische Berufsgruppen wie Medizinisch-technische Assistenten (MTA), Medizinische Fachangestellte (MFA), Pflegehelfer, Psychologen, Apotheker und Studenten. Auch externe Unterstützer sind willkommen. Interessierte können sich per E-Mail an mobilteam@krh.eu melden. hg

Von Stephan Hartung