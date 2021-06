Am Gartenhaus im Laatzener Park der Sinne gibt es ab Sonnabend wieder Konzerte. Am 26. Juni spielen Papy Lunguangu und Peter Michel afrikanische Musik. Ganz neu sind die zusätzlichen Künstlerpräsentationen an mehreren Wochenenden.

Papy Lunguangu (links) eröffnet die Konzertreihe im Park der Sinne am 26. Juni. Nené Vasquez (Mitte) ist am 24. Juli bei der Café-Hausmusik dabei. Alessandro Galas (rechts) tritt am Sonnabend, 10. Juli, am Gartenhaus auf. Quelle: privat