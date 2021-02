Laatzen-Mitte

Elfriede Böker läuft es immer noch kalt den Rücken runter, wenn sie an ihre Spaziergänge zum Marktplatz denkt. An der Robert-Koch-Straße, kurz vor dem Treppenaufgang zum Bistro Magic, habe es vor Ratten nur so gewimmelt. „Die Tiere hatten überhaupt keine Scheu“, berichtet die 79-Jährige. Bereits zweimal habe sie dort in den vergangen zwei Wochen tagsüber mehrere Ratten gesehen. „Dicke und auch kleinere“, berichtet die Rentnerin. Die Tiere hätten sich dort an einem Berg von illegal entsorgtem Müll zu schaffen gemacht.

Zwischen Altpapiercontainer und Zigarettenautomat hätten Unbekannte gleich mehrere gelbe Säcke, Kartons und Mülltüten mit vergammelten Mandarinen und Speiseresten entsorgt. „Ich habe bereits vor etwa zwei Wochen die Stadt darüber informiert“, sagt Elfriede Böker. Doch der Müll sei bislang noch nicht abgeholt worden.

Problem ist illegal entsorgter Müll

Der Stadt Laatzen ist das Problem bekannt. „Die nicht korrekte Müllentsorgung wurde der Region Hannover als zuständige Untere Abfallbehörde gemeldet“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Auch der Betriebshof der Stadt habe dort bereits Restmüll entfernt. „Leider wird dort immer wieder Hausmüll abgelegt“, sagt Brinkmann.

Ein Leckerbissen für Ratten: In den illegal entsorgten Müllsäcken sind auch viele Speisereste. Quelle: Daniel Junker

Schon seit Jahren kämpft die Stadt gegen das Müllproblem rund um die Wohnscheibe am Marktplatz an. Bislang vergebens. Immer wieder häufen sich dort auf Gehwegen Abfälle an. Um die Situation in den Griff zu bekommen, will die Verwaltung noch in dieses Jahr vier neue Stellen schaffen und einen sogenannten Kommunalen Ordnungsdienst aufbauen. Dieser soll im gesamten Stadtgebiet verschärft kontrollieren und Verstöße ahnden, wenn es um wilden Müll am Straßenrand, Hundekot auf Gehwegen, Vandalismus und Schmierereien an Hauswänden geht.

Denn auch an anderen Stellen in Laatzen gibt es ein Müllproblem. Daher ist der Anblick von Ratten keine Seltenheit mehr. Laut Brinkmann sind sie vor allem an verunreinigten Wertstoffinseln anzutreffen, wenn dort unsachgemäß auch Hausmüll abgelegt wird. „Die Ratten werden vom Nahrungsangebot angezogen“, sagt der Stadtsprecher. Daher sollte Hausmüll draußen auch nur in geschlossenen Behältnissen gelagert werden. Außerdem sollten keine Essensreste über den Abfluss oder die Toilette entsorgt werden.

Für Ratten ist der Müll ein gefundenes Fressen. Quelle: Zoologische Staatssammlung

Kein Rattenproblem in Laatzen

Ein Rattenproblem gebe es in Laatzen jedoch nicht, betont Brinkmann. Die Stadt gehe regelmäßig gegen die Nager vor. „Die Kanalisation wird zweimal jährlich mit Gift belegt, auch eine oberirdische Bekämpfung in fachgerechten Köderboxen findet statt.“

Und die Bekämpfungsmaßnahmen zeigten Wirkung. Die unsachgemäße Ablagerung von Hausmüll im Freien ziehe jedoch regelmäßig Ratten an, die sonst vor allem in der Kanalisation lebten. Sobald Stellen mit Befall bekannt und der Stadt gemeldet würden, könne eine Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt und gezielt tätig werden.

Aha will Müll baldmöglichst abholen

Laut dem Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) ist der illegale Müll an der Robert-Koch-Straße wegen des Schnees noch nicht abgeholt worden. „Aufgrund des Wintereinbruchs und der extremen Wetterlage kam es zu einer Verzögerung der Abholung“, sagt Unternehmenssprecherin Helene Herich. Wann die Säcke voraussichtlich abgeholt werden, könne sie nicht genau sagen, doch sie verspricht: „Wir arbeiten in Absprache mit der Stadt Laatzen an einer schnellen Lösung.“

Elfriede Böker hat die Route ihrer Spaziergänge mittlerweile geändert. „Wegen der Ratten gehe ich jetzt nicht mehr am Marktplatz entlang“, sagt die Rentnerin. Vor allem auch wegen des angrenzenden Kinderspielplatzes finde sie die Situation besorgniserregend. Sie wohne bereits seit 1970 in Laatzen. Ratten habe sie zuvor jedoch noch nie im Stadtgebiet gesehen. „Mich grault es immer noch, wenn ich daran denke“, sagt die Laatzenerin.

Von Stephanie Zerm