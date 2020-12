Laatzen

Wegen der anstehenden Feiertage verschieben sich die Müllabfuhrtermine in Laatzen und der Region. Wie der regionale Abfallentsorger Aha mitteilt, erfolgt der reguläre Abfuhrtermin Montag, 21. Dezember, bereits am Sonnabend, 19. Dezember. Die Termine der Folgetage bis einschließlich 25. Dezember werden jeweils um einen Tag vorverlegt, abgeholt wird also auch Heiligabend.

„Zwischen den Jahren, also vom 28. bis 31. Dezember, erfolgt die Müllabfuhr regulär“, teilt Aha weiter mit. Den für Freitag, 1. Januar, geplanten Termin holen die Mitarbeiter am Sonnabend, 2. Januar nach. Die Regelungen beziehen sich sowohl auf Restmüll als auch auf Biomüll, Papier und Gelbe Säcke – einschließlich der Abholung durch Remondis. Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben an Heiligabend, Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr geschlossen.

Von Johannes Dorndorf