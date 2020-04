Müllabfuhr verschiebt sich nach Ostern um einen Tag

Laatzen

Da Ostermontag nicht gearbeitet wird, verschieben sich die Termine für die Müllabfuhr in der nächsten Woche um einen Tag. Für Laatzen bedeutet dies, dass sowohl der Restmüll als auch die Wertstoffe (Papier, Verpackungen und Bioabfall) statt am Montag, 13. April, erst am Dienstag, 14. April, abgeholt werden. Das gilt für beide Entsorgungsunternehmen, Aha und Remondis, und betrifft sowohl Säcke als auch Tonnen. Ostermontag werden auch auf den Deponien keine Gewerbeabfälle angenommen. Aha teilt darüber hinaus mit, dass das Servicetelefon und die Gebührenhotline an diesem Tag ebenfalls nicht besetzt sind. Das Kundenzentrum und die Wertstoffhöfe sind zurzeit wegen der Corona-Pandemie ohnehin geschlossen. Ab Mittwoch, 15. April, soll der Pattenser Wertstoffhof allerdings wieder öffnen. Dort werden dann ausschließlich Sperrabfälle und pflanzliche Gartenabfälle angenommen.

Lesen Sie auch

Park der Sinne bleibt geschlossen

Anzeige

Von Thomas Böger