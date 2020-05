Die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş in Laatzen öffnet ab Sonnabend wieder ihre Türen. Die Moschee an der Hildesheimer Straße ist für drei Gebete am Vormittag, Mittag und Nachmittag geöffnet – mit Abstandsmarkierungen auf dem Boden. Die großen Abendgebete fallen hingegen weiterhin aus.