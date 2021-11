Grasdorf

Das mobile Impfteam der Region Hannover kommt am Donnerstag, 18. November, zu einem weiteren Corona-Impftermin zur Ausgabestelle der Laatzener Tafel nach Grasdorf. Das Angebot richtet sich sowohl an jene Menschen, die sich erstmals impfen lassen wollen, als auch an diejenigen, die eine Auffrischimpfung (“Booster“) benötigen.

Lesen Sie auch Grasdorf: Impfmobil der Region kommt nach Grasdorf zur Laatzener Tafel

Am 28. Oktober hatte das Team schon einmal Impfungen in den Tafel-Räumen an der Hildesheimer Straße 227 vorgenommen. Das Angebot sei damals gut angenommen worden, sagt die Tafel-Vorsitzende Dietlind Osterkamp. „Mit Blick auf die aktuelle Lage freuen wir uns umso mehr, dass wir unsere Räume zur Verfügung stellen können.“ Mitzubringen sind ein gültiges Ausweisdokument und idealerweise der Impfpass. Vor Ort im Einsatz ist das mobile Impfteam von 9 bis voraussichtlich 17 Uhr. Das Angebot ist kostenlos, eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Von Johannes Dorndorf