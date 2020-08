Wegen eines befürchteten Brandes im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Dienstagabend mit ihrem Löschzug zum Brahmsweg ausgerückt. Feuer oder Rauch fanden die Helfer in der menschenleeren Wohnung zum Glück nicht. Ursache für den Alarm ist ein technischer Defekt.

Löschzug fährt am Brahmsweg vor, weil Rauchmelder piept

