Laatzen

Das Laub und die braunen Blätter in den Bäumen machen es unübersehbar: Der Herbst ist da, wenngleich er sich von den Temperaturen her am Montag noch ziemlich weit entfernt anfühlte. Auf knapp 20 Grad kletterte das Thermometer in Laatzen am Nachmittag.

Für Tiere wie Eichhörnchen beste Bedingungen also, um noch einmal Vorräte für den anstehenden Winter zu sammeln – so wie dieser Nager am Gladiolenweg in Laatzen-Mitte, der aufgeregt die Bäume hoch- und herunterkletterte. Vielleicht ja auch, um nach Verwertbarem Ausschau zu halten. So warm wie am Montag bleibt es übrigens nicht. Ab Dienstag soll es zwar sonniger, aber mit Temperaturen um die 10 Grad deutlich kühler werden.

Von Johannes Dorndorf