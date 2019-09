Alt-Laatzen

Er hatte viel zu tragen: Ein 18-Jähriger ist beim Versuch, gleich elf große Champagner- und Wodkaflaschen zu stehlen, am Montag am Kaufland-Personal in Alt-Laatzen gescheitert. Der Ladendieb hatte die Beute unbemerkt unter seiner Kleidung verschwinden lassen und bis zum Kassenbereich des Supermarkts geschmuggelt...