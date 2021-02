Laatzen-Mitte

Vor dem Hintergrund von Schulschließungen und Kontaktsperren ist es eine gute Nachricht: Trotz Corona wird auch in diesem Frühjahr der Wettbewerb Jugend forscht ausgetragen – und auch 2021 nehmen Laatzener Schüler teil. Das Erich-Kästner-Gymnasium meldet sechs Teilnehmer, die teils schon in den vergangenen Jahren erfolgreich waren. Deren Ergebnisse sind auch dieses Mal beeindruckend – und versprechen Spannung: Am Freitag werden die Sieger prämiert.

„Es ist alles anders und sehr schwierig, wir sind aber froh, dass es überhaupt stattfindet“, sagt Hendrika van Waveren, die den Wettbewerb am Erich-Kästner-Gymnasium gemeinsam mit den EKG-Lehrern Tobias Peckskamp und Christian Pecar betreut. Vor allem die erfahrenen Schüler seien traurig, dass sie diesmal keine anderen Teilnehmer bei den Präsentationen treffen und sich austauschen können. „Denn der Wettbewerb ist für viele auch aus diesem Grund so toll.“ So stünden ehemalige EKG-Schüler noch heute mit Bekannten in Kontakt, die sie vor Jahren bei Jugend forscht kennen gelernt hätten.

Dieses Mal wird nun fast alles digital ausgetragen. Am Mittwoch und Donnerstag tagte die Jury, um über die digital eingereichten Wettbewerbsbeiträge zu beraten. Die Schüler stellten ihre Projekte ebenfalls online vor – und auch die Siegerehrung am Freitag wird auf Youtube übertragen. Das Erich-Kästner-Gymnasium nimmt wie schon in früheren Jahren am Regionalwettbewerb in Hildesheim teil. Die Albert-Einstein-Schule ist hingegen pandemiebedingt in diesem Jahr nicht dabei.

Ausgearbeitet haben die Schüler ihre Projekte teils während des Präsenzunterrichts in der Schule, teils zu Hause, betreut per Videoschalte. Den ausgereiften Ergebnissen sind die widrigen Umstände kaum anzumerken.

Der intelligente Blumentopf

Tristan Sander, der schon 2020 Regionalsieger beim Juniorwettbewerb Schüler experimentieren war, hat etwa hat einen smarten Blumentopf entwickelt. Der Siebtklässler untersuchte zunächst mit Hilfe eines Sauerstoffmessgeräts, unter welchen Bedingungen Topfpflanzen viel Fotosynthese betreiben. Dann stattete er einen Blumentopf mit Sensoren für Bodenfeuchte, Temperatur und Licht aus und schrieb ein Computerprogramm, mit dem die Daten live im Internet hochgeladen werden. Sind die Werte grün, ist alles in Ordnung, rot bedeutet Handlungsbedarf, wie Tristan in einem Youtube-Video erklärt. Ausgangspunkt für den smarten Topf war ein niederländischer Video-Aprilscherz, in dem eine Pflanze (vermeintlich) reden konnte und mehr Wasser oder Licht forderte. „Tristan wollte etwas machen, was wirklich funktioniert“, sagt van Waveren. Für Licht sorgt die Apparatur selbst, bei Wasser und Temperatur muss der Mensch nachhelfen.

Niclas Legler (links) und Valerian Lietz experimentieren mit Blumenerde ohne Torf. Quelle: Privat

Erstmals dabei sind Niclas Legler und Valerian Lietz, die mit klimaschonenenden Blumenerden ohne Torf experimentierten. Die Fünftklässler verwendeten dabei Rinde und Kokos, die die gleichen blühenden Ergebnisse lieferten wie Blumenerden mit Torf.

Wie sich Corona auf Feinstaubwerte auswirkt

Mit der Feinstaubbelastung in Wohngebieten haben sich Charlotte Wöbbecke und Pauline Wünsch befasst. Die Zwölftklässlerinnen nahmen am EKG eigene Freiluftmessungen vor, untersuchten aber auch die Werte von vier Feinstaubmessstationen in Hannover auf mögliche Auswirkungen der Corona-Lockdowns. Pauline und Charlotte werteten dafür die umfangreichen Daten der öffentlichen sogenannten OpenSensMap aus – und kamen zu aussagekräftigen Befunden: So hatte sich der März-Lockdown in den reinen Anwohnerstraßen erst in der zweiten Woche bemerkbar gemacht. „Die Leute haben offenbar eine Woche gebraucht, um sich umzustellen“, berichtet van Waveren. Erst danach seien die Feinstaubraten heruntergegangen. In der stark befahrenen Humboldtstraße habe es hingegen keine Unterschiede gegeben. Besonders niedrig waren die Werte im September – möglicherweise, weil viele auf das Rad umstiegen: Die Zahlen korrespondieren mit den offiziellen Radverkehrsmessungen.

Aufatmen im Lockdown? Pauline Wünsch (links) und Charlotte Wöbbecke haben sich mit Feinstaub beschäftigt. Quelle: Privat

Erleuchtung unterm Mikroskop

Tief in die Welt der Hightech-Mikroskopie ist Marisa Heiser eingestiegen, die Bio-Landessiegerin im Jahr 2019. Marisa hat sich mit einem STED-Fluroreszenz-Mikroskop beschäftigt. Damit lassen sich Vorgänge in Zellorganellen von lebenden Zellen untersuchen – ein Meilenstein in der Biologie, der auch in der Krebsforschung eine Rolle spielt und 2014 mit dem Nobelpreis bedacht wurde. „Ein STED-Mikroskop ist unendlich teuer, es steht außer Debatte, dass die Schule eines haben könnte“, erklärt van Waveren.

Marisa Heiser hat sich mit Fluoreszenz-Mikroskopie beschäftigt. Mithilfe von Kurkuma hat sie Bestandteile eines Alpenveilchens (links) und einer Banane unter UV-Licht zum Leuchten gebracht. Quelle: Privat

Marisa habe stattdessen eine Methode entwickelt, wie mit einem herkömmlichen Schülermikroskop, UV-Taschenlampen und einem Stativ Bilder nach einem ähnlichen Prinzip aufgenommen werden können. So ergibt das Gewürz Kurkuma in Kombination mit Alkohol einen fluoreszierenden Farbstoff, mit dem die Zwölftklässlerin Pflanzenteile färbte, seitlich mit UV-Licht anstrahlte und per Handy Fotos machte. Geforscht hat sie auch mit einem eigens für Schüler entwickelten 4000-Euro-Fluoreszenzmikroskop, dass das EKG aus Heidelberg ausgeliehen hat. „Marisa hat eine Methode entwickelt, mit der Schüler in der Schule selbst Versuche zu dieser Technik durchführen und so die Bedeutung der Methode besser verstehen können“, sagt van Waveren.

Mit Spannung werden nun die Jury-Ergebnisse erwartet, die am Freitag, 12. Februar, ab 15 Uhr bekannt gegeben werden. Zu sehen sind sie auf Youtube unter der Adresse www.youtube.com/watch?v=V9ILy4vkvQ0.

