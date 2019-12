Jetzt bewerben: Familienministerium vergibt 125.000 Euro für Demokratie-Projekte

Laatzen

Das Programm Demokratie leben! wird 2020 in Laatzen fortgesetzt. Jetzt hat die Bewerbungsphase begonnen: Freie Träger, die im nächsten Jahr Projekte durchführen möchten, können ihre Förderanträge bis Montag, 10. Februar 2020, bei der Stadt einreichen.

Begleitausschuss entscheidet

125.000 Euro stehen im nächsten Jahr für die Realisierung des Programms in Laatzen zur Verfügung. Vorrangig werden diesmal Projekte gefördert, die sich mit den Themen Probleme beim Zusammenleben, Alltagsdiskriminierung, Frühkindliche Bildung Demokratie oder Begegnungen von Menschen mit Fluchterfahrungen befassen. Über die Bewilligung der Anträge entscheidet der eigens für das Programm eingerichtete Begleitausschuss, der sich aus Vertretern der Politik und der Stadtverwaltung sowie ehrenamtlich tätigen Bürgern zusammensetzt.

80 Projekte seit 2015 realisiert

Seit dem Start im Jahr 2015 wurden in Laatzen fast 80 Projekte über das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Im laufenden Jahr wurden 16 Projekte umgesetzt, die sich unter anderem mit der Erinnerungskultur, der Begegnung von Mobbing, Rassismus, der Förderung der Lokalpolitik, der Stärkung der eigenen Meinung sowie mit Kinderrechten beschäftigt haben.

Organisationen und Institutionen können das Antragsformular im Internet auf der Seite www.demokratie.laatzen.de im Bereich Partnerschaft für Demokratie unter dem Punkt Downloads herunterladen. Dort ist auch die Förderrichtlinie einsehbar. Die Anträge können per E-Mail an soziale-projekte@laatzen.de oder postalisch an die Stadt Laatzen, Ilse Engelke, Marktplatz 13, 30880 Laatzen eingereicht werden.

Lesen Sie auch

Poetry Slam: Diese Themen bewegen Grundschüler

Israelische Jüdinnen sprechen über ihr Leben in Deutschland

Leine-VHS bietet Lesung und Workshops für „Kriegsenkel“ an

School’s-Out-Party: Schüler bringen Mauer zum Einsturz

Demokratie leben: Stadt verteilt 100.000 Euro an 16 Projekte

Von Daniel Junker