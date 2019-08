Laatzen-Mitte

Es erinnert an die Wände eines Planschbeckens oder ein leeres Pflanzbeet. Seit einigen Tagen steht ein Ring aus weißen Kunststoffelementen in dem Minikreisel an der Gutenbergstraße. Die Stadt will damit, wie im Februar angekündigt, die Verkehrsführung auf Höhe der Kreuzung zur Senefelder- und Otto-Hahn-Straße verdeutlichen.

Stadt reagiert auf Kritik von Autofahren

Seit dem Ende der Rechts-vor-links-Regelung und der Einrichtung des Kreisels hatte es Kritik von Autofahrern gegeben. Vor allem für jene, die von Norden aus und in den Wintermonaten, wenn die Sonne tief steht, sei der Kreisel schwer zu erkennen, hieß es. Dieser war zunächst nur mit Farbmarkierungen gekennzeichnet und später mit LEDs – für die bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung und nachts – nachgebessert worden.

Die Elemente seien aus recyceltem Kunststoff hergestellt, teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Eine Bepflanzung oder ähnliches sei nicht vorgesehen.

Von Astrid Köhler