Laatzen - Milli Görüs will in ehemaligen Gewerbebau in Laatzen-Mitte umziehen

Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs in Laatzen will sich deutlich vergrößern. Die Gemeinde hat ein leer stehendes Firmengebäude in Laatzen-Mitte gekauft, das künftig als Gebetsraum und soziales Zentrum dienen soll.