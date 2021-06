Laatzen

„Wie kann uns die Integration von Migrantinnen und Migranten in Laatzen gelingen?“: Mit dieser Frage ist die erste Integrationskonferenz überschrieben, zu der die Stadt Laatzen für Dienstag, 15. Juni, Akteure aus Politik und Gesellschaft, Migranten und alle weiteren Bürger einlädt. Statt wie ursprünglich erhofft bei einer Präsenzveranstaltung treffen sich die Teilnehmenden ab 17 Uhr online zu einer Videokonferenz.

In der maximal zweistündigen Veranstaltung will die Laatzener Koordinatorin für Integration und Teilhabe, Suvar Keskin, über den aktuellen Sachstand zum Thema Integration berichten. Das Netzwerk für Flüchtlinge stellt ihr aus Mitteln des niedersächsischen Integrationsfonds gefördertes Projekt „Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt“ vor, und auch Interviews sind geplant. Drei Laatzener, die in den Achtziger- und Neunzigerjahren sowie 2016 als Folge des Syrienkrieges nach Deutschland kamen, berichten von ihren Erfahrungen.

Ihr sei wichtig, für das Thema Integration zu sensibilisieren, betonte die Koordinatorin Keskin. Akteure und Interessierte hätten Gelegenheit, das Integrationskonzept für Laatzen mit zu gestalten. „Alle Menschen sind herzlich zum Mitmachen eingeladen“, so Keskin.

Ratsbeschluss von 2018

Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) verwies auf den Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018, in dem die Stadt aufgefordert wurde, ein Integrationskonzept zu erstellen: „Daran anknüpfend sollen bei der Integrationskonferenz Sachstände diskutiert und Impulse für die künftige Integrationsarbeit der Stadt Laatzen gewonnen werden.“

In Laatzen leben Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen. Etwa ein Drittel der Einwohner hat einen Migrationshintergrund, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich: „Außerdem sind seit Beginn der Flüchtlingskrise etwa 1.500 Menschen als Flüchtlinge und Zugewanderte nach Laatzen gekommen.“ Diese gelte es es gezielt zu integrieren. Gleichwohl hätten auch Menschen aus anderen Migrantengruppen noch Bedarf für Integration und Teilhabe, beispielsweise Ältere oder Frauen mit Kindern. „Bei ihnen bestehen oft größere Sprachbarrieren, weil sie nicht so in das gesellschaftliche Leben eingebunden sind“, so Weisbrich.

Teilnehmer sollten sich anmelden, müssen es aber nicht

Um besser planen zu können, bittet die Stadt um vorherige Anmeldungen, idealerweise bis Freitag, 11. Juni, per E-Mail an integration@laatzen.de oder unter Telefon (0511) 82055033. Wer angemeldet ist, erhält den Link zur Videokonferenz bei Microsoft Teams. Wie die Stadt betonte, können am Dienstag aber auch Kurzentschlossene dabei sein. Die Zugangsdaten würden auf der Internetseite www.laatzen.de veröffentlicht.

Die Integrationskonferenz am Dienstag, 15. Juni, ab 17 Uhr versteht die Stadt als Auftakt zu einer neuen Veranstaltungsreihe. Künftig soll es jährlich Integrationskonferenzen geben – ab 2022 dann wohl auch wieder verlässlich in Präsenz.

Von Astrid Köhler