Laatzen

Laatzen soll eine Mietpreisbremse bekommen – so hat es die Landesregierung vor wenigen Wochen beschlossen. CDU/ FDP im Laatzener Rat haben nun versucht, die Einführung doch noch zu stoppen: Die Ratsgruppe bestreitet den vom Land festgestellten starken Anstieg der Mietpreise.

Die Datenbasis für die Mietpreisbremse stammt von der landeseigenen N-Bank, die die Entwicklung in den Städten und Gemeinden Niedersachsen untersucht hat. Laatzen wurde dabei als eine der Kommunen identifiziert, in der die Mieten besonders hoch sind, besonders stark wachsen und in der wenige Wohnungen leer stehen. Einzig bei der Neubautätigkeit gebe es keine Defizite, hieß es.

CDU / FDP : „ Neubautätigkeit wurde keine Rechnung getragen“

CDU und FDP in Laatzen erachten die Methodik als irreführend. „Die Analyse der N-Bank beinhaltet einen Datenstand, der mit dem 31. Dezember 2018 abschließt. Insofern wurde der in der Stadt seitdem vorgenommenen regen Neubautätigkeit keine Rechnung getragen“, begründete die Gruppe ihren Antrag. „Die hierdurch erfolgte Entspannung des Wohnungsmarktes in Laatzen ist nicht in die Betrachtung zum Verordnungsentwurf eingeflossen“, so die Argumentation.

Allerdings liegen derzeit keine offiziellen Daten zur tatsächlichen Mietpreisentwicklung seit Ende 2018 vor. Klassischerweise werden diese mit dem Mietspiegel veröffentlicht. Auch dessen jüngste Ausgabe beinhaltet lediglich Umfragedaten, die bis zum 1. April 2018 erhoben wurden. Auf Nachfrage konnte auch der CDU-Gruppenvorsitzende Christoph Dreyer keine aktuellen Zahlen oder Untersuchungen nennen; der Eindruck, die Mietpreise würden nicht mehr so stark steigen, basiere auf eigenen Beobachtungen zur Neubautätigkeit.

„Warum Besserverdienende schützen?“

Die Christ- und Freidemokraten störten sich zudem daran, dass sich die Mietpreisbremse nur auf ältere Wohnungen erstreckt, die vor Oktober 2014 erstmals genutzt wurden. Damit seien auch Luxuswohnungen dem Regelwerk unterworfen. „Dies ist aus sozialpolitischen Gründen nicht gewollt. Warum soll ich Besserverdienende schützen?“, fragt Dreyer.

SPD und Grüne können den Argumenten nicht viel abgewinnen. „Eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt können wir nicht erkennen, es fehlt weiterhin bezahlbarer Wohnraum“, warf etwa SPD-Ratsherr Michael Riedel unlängst im Stadtentwicklungsausschuss ein. Außerdem gebe es weiterhin viele Zuzüge nach Laatzen. Der in der Frage entscheidende Verwaltungsausschuss lehnte den CDU/FDP-Vorstoß dann auch mehrheitlich ab. Auf Nachfrage heißt es im Rathaus, die Stadt werde eine wohlwollende Stellungnahme zur Einführung der Mietpreisbremse abgeben.

Mietpreisbremse soll ab 2021 gelten

In Kraft treten soll die Mietpreisbremse möglichst bis zum 1. Januar 2021, teilt das zuständige Umweltministerium auf Nachfrage mit. „Derzeit werden die Stellungnahmen der Verbände und Kommunen ausgewertet“, sagt ein Ministeriumssprecher.

Bei der Wiedervermietung von Wohnraum dürfen Mieten dann nur noch bis zu 10 Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegen – es sei denn, die Vormieter haben ihrerseits schon mehr bezahlt. Ausgenommen sind Wohnungen, die erst seit Oktober 2014 genutzt oder umfassend modernisiert wurden. Mieten dürfen zudem innerhalb von drei Jahren nur um maximal 15 Prozent erhöht werden. Und zwar bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, die in Laatzen per Mietspiegel festgelegt ist. Erschwert wird auch die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen: Käufer müssen eine Sperrfrist von fünf Jahren abwarten, bevor sie wegen Eigenbedarfs kündigen können.

Von Johannes Dorndorf