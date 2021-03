Laatzen-Mitte

Es geht um Gewalt und Sachbeschädigung, Ruhestörung und Beleidigung – und offenbar um viel Alkohol: Seit mehr als einem Jahr werden sämtliche Mieter eines Mehrfamilienhauses an der Langen Weihe in Laatzen von ihrer Nachbarin und deren Besuchern terrorisiert. Die Frau beschimpfe und bedrohe die Hausgemeinschaft. „Sie tritt an unsere Wohnungstüren und klingelt mitten in der Nacht bei jedem von uns Sturm. Manchmal läuft sie sogar komplett nackt durchs Treppenhaus“, berichtet eine Mieterin, die wie ihre Nachbarn aus Angst vor Racheakten ihren Namen nicht öffentlich nennen möchte. „Das passiert immer wieder, wir können alle nicht mehr schlafen.“

Rücksicht auf die 13 im Haus lebenden Kinder – darunter mehrere Babys und Kleinkinder – nehme die Frau nicht. „Manchmal raucht sie Marihuana im Treppenhaus oder zieht Koks auf der Fensterbank.“ Zudem werfe die Mieterin immer wieder Müll in den Hausflur oder aus dem Fenster. „Manchmal uriniert sie ins Treppenhaus oder übergibt sich dort, sie hat auch schon unsere Wohnungstüren mit Farbe beschmiert.“ Besucher der Frau liefen mitunter betrunken durchs Treppenhaus. „Manchmal können sie sich nur noch am Geländer hochziehen.“

Kinder sind verstört und verängstigt

„Wir haben Angst und Panik, und das geht schon seit Monaten so.“ Die Kinder seien mittlerweile verstört und verängstigt. „Manchmal können sie die ganze Nacht nicht schlafen, sie müssen aber morgens in die Schule oder in den Kindergarten.“ Eine der Mieterinnen habe mit ihrem sechs Monate alten Säugling zwischenzeitlich Zuflucht bei ihrer in der Nähe lebenden Mutter gesucht.

Ein weiteres Problem: Die Wohnungstür der Mieterin sei mittlerweile so demoliert, dass sie sich nicht mehr schließen lässt. „Man hört alles, was in der Wohnung vor sich geht.“

Polizei spricht Platzverweise aus

Zwischen der Mieterin und ihrem ehemaligen Lebensgefährten kommt es offenbar immer wieder zu Streitigkeiten. „Die Adresse ist uns bekannt, wir waren schon etliche Male vor Ort“, bestätigt Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) im Polizeikommissariat Laatzen. Zwar habe die Mieterin verfügt, dass sich der ehemalige Lebensgefährte ihr nicht nähern darf. „Offenbar lässt sie ihn aber immer wieder in die Wohnung.“

Die Wohnungstüren wurden mit Schimpfworten beschmiert. Quelle: privat

Häufig eskalierten diese Besuche so sehr, dass die Hausbewohner die Polizei rufen müssen. Mehrfach hätten die Beamten Platzverweise gegen den ehemaligen Lebensgefährten der Laatzenerin ausgesprochen. Was diesen allerdings nicht davon abhalte, auch mal im Keller des Hauses zu übernachten. Mittlerweile sei der Mann jedoch festgenommen worden.

Ruhestörung, Beleidigung, Körperverletzung

An der Gesamtsituation ändert dies aber offenbar wenig. Laut Aussage der Bewohner terrorisiert die Mieterin ihre Nachbarn weiter. Die Delikte reichen von Ruhestörung über Beleidigungen und Sachbeschädigungen bis zur Körperverletzung. „Alkohol ist dabei immer im Spiel“, sagt Schwardbard und berichtet, dass die Polizei seit 2019 auch mal mehrfach die Woche anrücken müsse. Jedoch: „Wir können das nur im strafrechtlichen Rahmen abarbeiten“, sagt der KED-Leiter. „Wir schreiben Strafanzeigen und leiten diese an die Staatsanwaltschaft weiter.“ Aus ihrer Wohnung fernhalten könne die Polizei die Frau dauerhaft nicht, betont Schwarzbard. „Das ist Zivilrecht und Vermietersache.“

Auf eigene Faust kommen die Bewohner jedoch nicht weiter. Alle Bemühungen, die Frau zur Räson zu bringen, seien im Sande verlaufen. „Wir haben immer wieder das Gespräch gesucht“, sagen sie. Zwar habe diese mehrfach signalisiert, die Störungen einzustellen, kurz darauf ging es aber wieder von vorne los – „und zwar noch schlimmer als zuvor“, betonen die Nachbarn.

Mieterin verklebt Türschloss

„Ich hatte die Mieterin darauf angesprochen, warum sie uns das antut“, berichtet eine ältere Mieterin, die auf den Rollator angewiesen ist. „Am nächsten Tag war das Schloss meiner Wohnungstür dann mit Sekundenkleber zugeklebt. Ich kam nicht mehr in meine Wohnung und musste das Schloss austauschen lassen.“ Auch die Briefkästen wurden schon verklebt. „Wir haben Fotos gemacht und an die LEG geschickt.“

Es sei nicht der erste Hinweis an die Wohnungsgesellschaft gewesen. Trotz mehrerer Anrufe und Anschreiben, zunächst an den vormaligen Eigentümer Deutsche Wohnen, seit Übernahme des Gebäudes dann an die LEG, habe es keine Rückmeldung gegeben. „Die LEG kümmert sich null darum“, sagen die Bewohner. Um zu verdeutlichen, dass das Problem sämtliche Bewohner betrifft, hatte die Hausgemeinschaft Mitte Januar eine von allen Mietern unterzeichnete Unterschriftenliste an das Unternehmen geschickt. Doch auch darauf habe es keine Reaktion gegeben.

Eigentümer hat Mieterin abgemahnt – und inzwischen gekündigt

Wie die LEG auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, seien die Vorfälle dort aber bekannt. „Wir sind umgehend nach Übernahme der Wohnungsbestände und ersten Beschwerden der Mieterschaft tätig geworden“, sagt Sprecher Nils Roschin. Im Rahmen der Regelungen des Mietrechtes habe die LEG die Mieterin zunächst mehrfach zum Wohnverhalten abgemahnt.

Am 17. Februar 2021 habe die Gesellschaft das Mietverhältnis schließlich fristlos gekündigt. „Erfolgt in der Frist kein freiwilliger Auszug, ist die LEG bereit, den Weg der Räumungsklage zu gehen“, so Roschin. Die Mietparteien des Hauses seien über den Sachstand stetig informiert worden. Den vorerst letzten Kontakt habe in der vorletzten Woche gegeben. Die Mieter hoffen nun darauf, dass bald endlich wieder Ruhe in dem Haus einkehrt.

