Miersch spricht über GroKo und die neue SPD-Spitze

Laatzen-Mitte

Das dürfte spannend werden: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch kommt am Mittwoch, 4. Dezember, nach Laatzen, um eine Bilanz nach zwei Jahren GroKo zu ziehen. Thematisiert werden soll dabei nicht nur die Regierungsarbeit in Berlin, sondern auch der anstehende Wechsel in der SPD-Führung, von dem möglicherweise auch der Fortbestand der großen Koalition abhängt. Am kommenden Wochenende entscheidet der SPD-Bundesparteitag über die neue Doppelspitze. Die Parteimitglieder hatten sich in einer Urwahl für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ausgesprochen.

Bei dem Informationsabend geht der Laatzener Abgeordnete Miersch auf die bisherigen Beschlüsse der GroKo und deren Umsetzung ein – und die Themen, die bei einem Fortbestand der Koalition noch angepackt werden sollen. Dabei steht er auch zur weiteren politischen Lage in Berlin Rede und Antwort. Beginn ist um 19 Uhr im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums. Interessierte sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Von Johannes Dorndorf