Nachrichten Laatzen - Michael Prill übernimmt den Vorsitz der Jungen Union Laatzen Die Junge Union in Laatzen hat den 22-jährigen Michael Prill zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Alt-Laatzener übernimmt damit das Amt von Felix Naumann, der nun einer von fünf Beisitzern ist. Insgesamt bilden neun Männer und Frauen den Vorstand der CDU-Jugendorganisation.

Der neue JU-Vorstand in Laatzen (von links): Thomas Hoppe, Maximilian Last, Janine Jackstat, der neue Vorsitzende Michael Prill und sein Vorgänger Felix Naumann sowie der CDU-Stadtverbandsvorsitzende und frühere JU-Chef in Laatzen Paul Derabin. Auf dem Bild fehlen noch Johanna Wallbaum, Nils Janisch und Hai Ho Tanh. Quelle: privat