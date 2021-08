Alt-Laatzen

Anne Hosak steht in ihrem Geschäft an der Alt-Laatzener Birkenstraße. Zufrieden zeigt sie den Laden, das Lager, ihre Geräte. Die junge Frau hat sich vor einem Jahr als Werbetechnikerin selbstständig gemacht. Nach nur wenigen Monaten, in denen es wirklich gut gelaufen sei, kam dann im Herbst der zweite Lockdown. „Und das war sehr durchwachsen“, erzählt die 28-Jährige. Und doch habe sie den Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut.

„Es war schon immer mein Wunsch und mein Traum, ein eigenes Geschäft zu haben“, sagt sie lächelnd. Schon nach dem Schülerpraktikum bei einem Werbetechniker habe sie gewusst, was sie mal beruflich machen möchte, und im Anschluss an die Schule eine Ausbildung zur Schilder- und Lichtreklameherstellerin absolviert. „Die habe ich 2013 abgeschlossen.“ Später studierte sie in Dublin, Miami und Hannover Social Media Marketing und Eventmanagement. „Doch ich wollte dann wieder in meinen Ausbildungsberuf zurück“, berichtet Hosak.

Corona machte den Anfang schwer

Und seitdem entwickelt und erstellt sie Werbeartikel wie Tassen, Taschen, Kissen und T-Shirts, auf denen die von den Kunden gewünschten Schriftzüge und Logos stehen. Sie bedruckt Geschenkartikel, Textilien, erstellt Folierungen und Lasergravuren. Alles in ihrem Geschäft und alles macht sie persönlich. Bis 2019 arbeitete sie bei einem kleinen Unternehmen als Angestellte. „Als meine Chefin mir dann sagte, sie wolle aufhören, dachte ich: jetzt oder nie.“

Und dann ging alles seinen Weg. Auch wenn Corona ihr gleich zu Beginn Steine in den Weg legte. „Ich musste zum Beispiel meinen Businessplan dreimal umschreiben und ihn an die aktuellen Umstände anpassen“, erklärt Hosak. Die Eröffnung habe sich dadurch von April auf Juli verschoben. Und auch eine Feier war nicht möglich.

Ein Teil von Anne Hosaks Arbeit besteht darin, Stoffe zu besticken. Das geht inzwischen fast automatisch. Quelle: Janna Silinger

Trotzdem habe sie direkt ein paar große Kunden gehabt. Denn ein Vorteil, den die junge Frau mitbringt, sind Kontakte in die Musikszene. „Das kommt daher, dass ich seit neun Jahren zum Mittelalterlichen Phantasie Spectaculum, zum MPS, gehe“, erklärt sie. Über das Mittelalterfestival hat Hosak unter anderem die Bands MacCabe & Kanaka und Comes Vagantes kennengelernt. In der Szene seien das echte Größen, für die sie das Merchandise mache. „Die haben mich dann ihre Merch-Piratin genannt“, sagt sie – daher auch der Namen ihres Ladens.

Um auch im Lockdown eine Beschäftigung zu haben, habe sie auf ihrer Internetseite www.merch-piratin.de einen Onlineshop eingerichtet. „Ich nehme übrigens im Gegensatz zu vielen Kollegen auch Einzelaufträge an“, sagt Hosak.

Von Janna Silinger