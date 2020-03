Menschen stehen Schlange, um Blut zu spenden

Gleidingen

„Wir hatten schon befürchtet, dass niemand kommt“, sagt Waltraud Röhrich von der Interessengemeinschaft Gleidinger Vereine (IGV), die seit zwei Jahren im Ort die Blutspenden organisiert. Doch genau das Gegenteil war am Mittwochnachmittag der Fall. Da die Blutkonserven knapp werden, hatte das DRK dazu aufgerufen, verstärkt zu spenden. Und die Welle der Hilfsbereitschaft war groß. Eine lange Menschenschlange bildete sich vor der Gleidinger Grundschule. Dabei standen die Männer und Frauen mit mindestens einem Meter Abstand zum Vordermann vor den Eingangstüren.

Wer hinein wollte, musste strenge Sicherheitsvorkehrungen erfüllen. Gleich am Eingang wies ein Schild die Spender darauf hin, dass sie das Gebäude nicht betreten dürften, wenn sie in den vergangenen drei Wochen im Ausland oder im Landkreis Heinsberg waren, Kontakt zu Infizierten oder zu Menschen unter Quarantäne gehabt hätten. Oder selbst Symptome wie Fieber, Husten oder eine Erkrankung der Atemwege hätten. Zusätzlich wurde bei jedem Spender vor dem Betreten der Schule Fieber gemessen. Abgewiesen wurde laut dem DRK-Blutspendedienst nur ein Spendenwilliger, weil er zuvor in einem Risikogebiet Urlaub gemacht hatte.

Menschen wollen helfen

„So viele Blutspender hatten wir noch nie“, freute sich Röhrich. Denn trotz der Empfehlung, Menschenansammlungen zu vermeiden, waren insgesamt 85 Menschen zum Blutspenden gekommen, darunter 25 Erstspender wie der 20-jährige Timo Külsen. „Ich habe den Aufruf des DRK gelesen, dass die Blutkonserven knapp werden, daher bin ich ganz spontan hergekommen“, sagte der Rethener. Helfen wollte auch Stephanie Hundrieser aus Gleidingen. „Das ist mir gerade in Zeiten wie diesen sehr wichtig“, sagte die 39-Jährige.

Zur Galerie Die Blutspendehelfer der Interessengemeinschaft Gleidinger Vereine haben am Mittwoch eine Welle der Hilfsbereitschaft erfahren. Trotz Corona-Krise waren so viele Menschen wie noch nie zum Blutspenden gekommen. Denn die Reserven werden laut DRK knapp.

Die 51-jährige Karin May war sogar extra aus Hannover nach Gleidingen gekommen. „Ich habe ganz bewusst geguckt, wo man Blut spenden kann“, erzählt die Lehrerin. „Da ich zurzeit wegen des Coronavirus freigestellt bin, habe ich auch Zeit dazu.“ Angst, sich anzustecken, habe sie keine.

Statt eines Büffets gibt es Lunchpakete to go

Denn auch im Gebäude herrschten strenge Auflagen. So wiesen überall Schilder darauf hin, genügend Abstand zum Vordermann zu halten. Auch das traditionelle Büfett nach dem Spenden bot die IGV nicht an. Statt wie üblich gemeinsam zu essen, saßen die Spender, um sich erholen, auf zwei Meter voneinander entfernten Stühlen. Zur Stärkung verteilten die Blutspendehelfer „Fresspakete to go“ in Form von Tüten mit verpackten Lebensmitteln wie Süßigkeiten, Joghurt und Käse zum Mitnehmen.

Zusätzlich waren überall Halter für Flaschen mit Desinfektionsmitteln aufgestellt. Diese nutzten auch die sechs Helfer des DRK-Blutspendedienstes reichlich, die den Spendern die Staubinden anlegten und sie an die Kanüle anschlossen. „Wir sorgen dafür, dass alle Flächen regelmäßig desinfiziert werden“, sagte Teamleiterin Yvonne Holzhauer. „Außerdem desinfizieren wir uns nach jedem Spender die Hände und wechseln unsere Einmalhandschuhe.“ Angst sich zu infizieren habe sie keine. „Sicher ist es ein Risiko, so nah an den Menschen dran zu sein, aber das haben die Angestellten in Altenheimen und Krankenhäusern auch. Diese Arbeit muss ja auch gemacht werden“, betonte Holzhauer. Und das ginge nicht ohne Kontakt zu Menschen.

Im Schnitt sei das Team bei fünf bis sechs Blutspenden in der Woche. Dabei habe sie in den vergangenen Tagen beobachtet, dass generell mehr Spender als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie kommen.

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm