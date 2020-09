Die Rollstuhl-Sportgemeinschaft (RSG) Hannover bringt Menschen mit und ohne Behinderungen auf die Kart-Rennstrecke in Laatzen-Rethen. Beim ersten offenen Training seit der Corona-Pandemie haben am Sonntag 30 Teilnehmer die Karts ausprobiert, von denen die meisten per Hand gefahren und gebremst werden.