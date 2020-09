Laatzen-Mitte

Lange hat die Stadt Laatzen den zweiten Bauabschnitt für die Sanierung der Marktstraße vor sich hergeschoben, nun soll es losgehen: Im November sollen die Arbeiten beginnen, die mit Behinderungen für Autofahrer im Stadtzentrum verbunden sind. Denn gleich zu Beginn der rund einjährigen Bauphase soll die Marktstraße im betroffenen Abschnitt voll gesperrt werden.

Neun Jahre ist es her, seitdem die Stadt den ersten Abschnitt von der Wülferoder Straße bis zum Marktplatz saniert und von vier auf zwei Fahrspuren zurückgebaut hat. Seitdem haben Fußgänger und Radfahrer reichlich Platz, die Mitteltrennung per Zaun mit ihren wenigen Fußgängerüberwegen fiel weg. Nach mehrfacher Verschiebung kommt nun der zweite von drei Abschnitten an die Reihe, in dessen Zug die Straße zwischen Marktplatz und Albert-Schweitzer-Straße erneuert wird.

Mehr Grün und mehr Platz für Fußgänger

Die Pläne sehen nicht nur eine optische Aufwertung vor, sondern auch mehr Platz für Fußgänger. Der Gehweg wird – je nach Abschnitt – künftig zwischen 2,85 und sieben Meter breit sein, Radfahrer nutzen einen 2,20 Meter breiten Radfahrstreifen auf der Fahrbahn in beide Richtungen. Lediglich im Übergang zum ersten Bauabschnitt wird der vorhandene Radweg auf der Ostseite bis zur Marktstraßenbrücke weitergeführt, er geht erst dahinter in einen Radfahrstreifen über. Auch will die Stadt auf den Gehwegen sogenannte Gräserinseln mit Sitzbänken anlegen.

Der Fahrradweg wird künftig erst hinter der Brücke auf die Fahrbahn geführt. Quelle: Johannes Dorndorf

Die asphaltierte Fahrbahn ist künftig 5,45 Meter breit, in einem Teilabschnitt 3,25 Meter. Für die begrünte Mittelinsel sind 4,80 Meter Breite vorgesehen. Damit entfallen in Laatzens Zentrum etliche Parkplätze. Konnten Autos in den vergangenen Jahren in beide Richtungen sowohl links als auch rechts der Fahrbahn abgestellt werden, entfallen die jeweiligen Parkplätze zur Mittelinsel hin ersatzlos. Die Brücke, die über die Marktstraße zum Leine-Center führt, bleibt erhalten.

Marktstraße wird ein Jahr lang gesperrt

Für Autofahrer ist die Bauphase mit Behinderungen verbunden. Die Marktstraße ist während der gesamten Zeit für den Durchgangsverkehr gesperrt, der über die Erich-Panitz-Straße umgeleitet werden soll. Passieren können den Abschnitt dann nur Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr, Polizei und Lieferverkehr. Die Stellplätze der Häuser an der Marktstraße 5–17 und die Arche der Thomasgemeinde bleiben ebenfalls erreichbar.

Die Brücke zum Leine-Center bleibt erhalten. Quelle: Johannes Dorndorf

Ein Grund für die Vollsperrung sind die geplanten Kanalarbeiten. Im Untergrund sollen zusätzliche 400 Kubikmeter Stauraum geschaffen werden, um die Entwässerung zu verbessern. „Aufgrund der Dimensionen wird die östliche Fahrbahnseite nicht mehr nutzbar sein“, sagt Stadtsprecher Bastian Wegener. Die Westseite hingegen werde als Lagerfläche für die Baustelle verwendet.

Baustellen im Zentrum laufen parallel

Der Umbau fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der in dem Bereich wegen anderer Baustellen mehr Verkehr anfällt. Seit Juni laufen die Arbeiten am Erich-Kästner-Schulzentrum, 2021 und 2022 entsteht das neue Nachbarschaftshaus neben dem Stadthaus und an der Ecke Marktstraße/ Albert-Schweitzer-Straße errichtet der hannoversche Investor Valentin Klein ein Büro- und Verwaltungshaus.

Die Stadt plant deshalb, dass Baustellenfahrzeuge das Erich-Kästner-Schulzentrum von der Wülferoder Straße aus über den offenen Abschnitt der Marktstraße ansteuern und über die Pestalozzistraße verlassen. Das Nachbarschaftshaus wird von der gleichen Seite her erschlossen, der Rathausneubau beginnt hingegen erst 2022, sodass keine Behinderungen erwartet werden.

Mehr als 700.000 Euro von Bund und Land

Eine Verschiebung der Marktstraßensanierung ist aus Sicht von Stadtbaurat Axel Grüning keine Option. Das rund 1,9 Millionen Euro teure Projekt wird im Rahmen des Programms „Laatzen-Mitte wird top“ mit mehr als 700.000 Euro vom Bund und Land kofinanziert. Würde das Projekt verschoben, drohten Fördermittel zu verfallen.

Von Johannes Dorndorf