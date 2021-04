Hannover/Gleidingen

Mit zitternden Händen sitzt Stefan M. im Saal 2236 des Amtsgerichts Hannover. Er habe schon ein schlechtes Gewissen, sagt der heute 34-Jährige, schließlich habe er eine fremde Sache genommen. Die Aussage entspricht im Wesentlichen dem, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft: Diebstahl. Die fremde Sache, um die es dabei geht, ist Brot. 

In 144 Fällen soll der frühere Mitarbeiter der Sandwich-Kette Subway die Backware von seinem Arbeitgeber mit einem Trick entwendet und sich dabei bereichert haben. Am Montagmittag steht der Angeklagte dazu im Amtsgericht Hannover Rede und Antwort – und wird zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt.

M. arbeitete seinerzeit in der erst 2018 eröffneten Laatzener Filiale der Fast-Food-Kette an der Oesselser Straße. Innerhalb von rund einem Jahr – gerechnet ab April 2019 – soll M. regelmäßig Brote aus dem Warenbestand ausgebucht haben. Ausbuchungen erfolgen von Mitarbeitern normalerweise, wenn zum Beispiel ein Brot schimmelig ist oder aus anderen Gründen nicht mehr verkauft werden kann.

So steht es in der Anklage, die eine komplizierte Rechnung aufmacht: X Brote im Schnitt pro Schicht, Y Schichten im Schnitt pro Woche. Für die einzelnen, belegt verkauften Brote soll M. Preise zwischen 5,80 und 11,58 Euro genommen haben. Das Geld steckte sich der Angeklagte selbst in die Tasche. Bei durchschnittlichen Einnahmen von 38,67 Euro pro Woche kommt durch 144 Taten ein Schaden von 5.568 Euro zusammen – zugunsten des Angeklagten wurde von Mindestdaten ausgegangen.

Diebstahl aus Geldnot

In Absprache mit seiner Verteidigerin Silke Willig lässt sich M. ein und erklärt, er sei zur Tatzeit in Geldnot gewesen. Er habe Rechnungen zahlen müssen, und dann sei auch noch eine Gehaltspfändung auf ihn zugekommen. Das Bargeld, das er durch den Brotdiebstahl und -verkauf eingenommen habe, habe er portionsweise als Beträge auf sein Konto eingezahlt und davon seine Schulden beglichen.

Letztlich bemerkte sein Vorgesetzter den Diebstahl und bat M. zum Gespräch. „Ich hoffe, das war ordentlich unangenehm“, sagt die Vorsitzende Richterin Monika Pinski zu M. Der nickt. Sein schlechtes Gewissen – „ich habe ja gern dort gearbeitet“ – habe er zu beruhigen versucht, indem er bei Schichten eingesprungen sei, wenn jemand anderes krank war.

Der 34-Jährige bestreitet die Taten nicht, wohl aber deren Umfang. Wie viele Male er Brote entwendet habe, könne er nicht genau sagen, aber auf jeden Fall weniger als 144. Der Angeklagte räumt die Hälfte ein, immerhin noch 72 Einzeltaten und damit einen Schaden von 2.784 Euro. Seinem ehemaligen Chef, der ebenfalls im Saal sitzt, sagt er, es tue ihm leid.

8000 Euro Geldstrafe, zahlbar auf Raten

Die Anklagevertreterin erkennt das Geständnis an. Den Forderungen in ihrem Plädoyer folgen sowohl M.s Verteidigerin als auch die Richterin. M. wird zu 200 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt, die er in monatlichen Raten von je 100 Euro abzahlen kann. Des Weiteren ordnet das Gericht die Einziehung des Wertersatzes in Höhe von 2784 Euro an, das heißt vereinfacht: M. darf die erlangten Einnahmen aus seinen Diebstählen nicht behalten, der Betrag geht an den Geschädigten zurück.

Richterin Pinski gibt M., der inzwischen als Fleischereifachverkäufer arbeitet, eindringlich mit auf den Weg, dass ein Griff in die Kasse eines Unternehmens nicht weniger schlimm sei als ein Diebstahl zulasten einer Einzelperson. „Das ist keine anonyme Masse, auch da stehen Menschen dahinter.“ Zwar hat M. formal eine Woche Zeit, die Entscheidung von Montag anzufechten. Doch Rechtsanwältin Willig signalisiert nach der Verhandlung, dass ihr Mandant das Urteil annehmen werde.

Von Katharina Kutsche