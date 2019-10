Rethen

Die Malerin und Designerin Natálie Prindull feiert am Sonntag, 6. Oktober, 11 Uhr, mit interessierten Gästen die Eröffnung ihrer Aquarellausstellung „Augenblick in der Landschaft“ beim Kunstkreis Laatzen in Rethen.

Die in der russischen Föderation geborene und aktuell in Goslar und Prag lebende Künstlerin hat seit 1983 zahlreiche Einzelausstellungen bestückt. Zuletzt zeigte sie eine Auswahl ihrer Bilder zum Thema „Mensch. Raum. Seele“ in Bad Harzburg.

Zur Vernissage am Sonntag im Kunstkreishaus an der Hildesheimer Straße 368 spricht die Vorsitzende des Kunstkreises, Monika Gorbuschin.

Ausstellung ist bis 29. Oktober zu sehen

Die Schau ist anschließend bis zum 29. Oktober zu folgenden Zeiten im Kunstkreishaus in Rethen zu sehen: montags von 15 bis 17 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 15 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr.

Von Astrid Köhler