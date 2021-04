Laatzen-Mitte

Wie die Laatzener Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich der Vorfall bereits vor mehreren Wochen ereignet. Vermutlich am 1. April gegen 17 Uhr, so erinnere sich die Frau, habe sie zu ihrem Auto in der Tiefgarage gelangen wollen. Am Eingang hätten ihr dann zwei Jungs mit Fahrrad den Zugang versperrt und gerufen: „Du kommst hier nicht rein.“ Sie habe dann erwidert „Das wollen wir doch mal sehen“ und ihren Weg fortgesetzt – obwohl sie im Hintergrund eine Frauenstimme mit den Worten „Wir machen dich tot“ vernommen habe.

Eine 69-jährige Laatzenerin ist in der Tiefgarage am Hilgerskamp von zwei Männern bedroht worden. Quelle: Astrid Köhler

Als sie durch die Tiefgarage ging, habe sie dann ein hölzern klingendes Geräusch gehört. Plötzlich hätten zwei Männer mit Baseballschlägern vor ihr gestanden und die Worte „Wir machen dich tot“ wiederholt. Die 69-Jährige lief daraufhin weg. Als ihr – offenbar unter Schock – die Beine wegsackten, habe sie sich an einem Metallgitter festhalten wollen und sei dann gefallen. Ein Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam, daraufhin flohen die beiden Männer in unbekannter Richtung. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik, sie wurde dort mehrere Stunden lang behandelt.

Opfer ist durch Vorfall traumatisiert

Anzeige erstattete die 69-Jährige erst am Dienstag dieser Woche – offenbar auch deshalb so spät, weil sie durch den Vorfall traumatisiert wurde. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen der Tat, die sich in der Tiefgarage der Wohnhäuser Hilgerskamp 8-14 ereignete.

Die Täterbeschreibung ist vage, berichtet Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Die beiden Jungen seien im Kinder- oder Jugendlichenalter und nichtdeutscher Herkunft. Die beiden Männer sollen Mitte 30 sein und sehr kurze, dunkle Haare tragen. Sie hätten sehr gut Deutsch gesprochen. „Wenn jemand eine Person kennt, die dort mit Baseballschläger herumläuft, wäre das ein wichtiger Anhaltspunkt“, sagt Schwarzbard. Hinweise nimmt das Laatzener Kommissariat unter Telefon (0511) 109-4315 entgegen.

Von Johannes Dorndorf